«Несколько прилетов было, четко били». Боевик «ДНР» и его жена рассказали о взрывах на складах оккупантов — перехват ГУР 26 августа, 10:56 Дым в оккупированном Донецке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Боевик террористической организации «ДНР» и его жена рассказали о взрывах на складах оккупантов, перехват их разговора опубликовало ГУР в Telegram.

«В четыре утра попали в склад БК между Ашаном и Метро. Понял, это как с правой стороны», — говорит собеседница боевика.

Жена боевика заявила, что раньше на этом месте стояли ангары, а «сейчас там все время был склад БК, там куча военных машин, тра-та-та».

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«Короче, детонировало до восьми утра», — сказала она.

По ее словам, «несколько прилетов было, (ВСУ — ред) четко били, знали, куда бьют».

В среду, 24 августа, в ТЦ Галактика во временно подконтрольном РФ Донецке вспыхнул масштабный пожар.

В ночь на среду, 24 августа, в оккупированном городе Токмак Запорожской области уничтожили вражеский склад с боеприпасами.

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