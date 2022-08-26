«Несколько прилетов было, четко били». Боевик «ДНР» и его жена рассказали о взрывах на складах оккупантов — перехват ГУР

26 августа, 10:56
Поделиться:
Дым в оккупированном Донецке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Дым в оккупированном Донецке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Боевик террористической организации «ДНР» и его жена рассказали о взрывах на складах оккупантов, перехват их разговора опубликовало ГУР в Telegram.

«В четыре утра попали в склад БК между Ашаном и Метро. Понял, это как с правой стороны», — говорит собеседница боевика.

Жена боевика заявила, что раньше на этом месте стояли ангары, а «сейчас там все время был склад БК, там куча военных машин, тра-та-та».

Видео дня

«Короче, детонировало до восьми утра», — сказала она.

По ее словам, «несколько прилетов было, (ВСУ — ред) четко били, знали, куда бьют».

В среду, 24 августа, в ТЦ Галактика во временно подконтрольном РФ Донецке вспыхнул масштабный пожар.

В ночь на среду, 24 августа, в оккупированном городе Токмак Запорожской области уничтожили вражеский склад с боеприпасами.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецк Взрыв Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X