Танкист «ДНР» рассказал, как воевал против собственного сына и обстреливал Северодонецк — видео

13 июня, 17:42
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Злоумышленник обстреливал из танка здания, в которых укрывались мирные жители (Фото:СБУ)

Злоумышленник обстреливал из танка здания, в которых укрывались мирные жители (Фото:СБУ)

Украинские военные захватили уроженца Донецка, с 2015 года воевавшего на стороне российских оккупантов.

Видео с его показаниями опубликовала в понедельник, 13 июня, Служба безопасности Украины.

Злоумышленник признался, с начала полномасштабного вторжения РФ принимал участие в боевых действиях в качестве танкиста, и во время штурма Северодонецка Луганской области целенаправленно обстреливал здания, в которых укрывались мирные жители.

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https://www.youtube.com/embed/-MboonWmf98

При этом сторонник РФ фактически воевал против собственного сына, поскольку тот уже несколько лет служит в ВСУ.

«Жена и сын с 2014 года проживают в городе Днепре», — рассказал боевик.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/1241778736659168/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   ДНР Российская агрессия Северодонецк Война России против Украины

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