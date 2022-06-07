СБУ разоблачила боевика «ДНР», пытавшегося вступить в ряды ВСУ

7 июня, 13:05
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Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Сотрудники контрразведки разоблачили в Житомирской области боевика прокремлевской террористической организации «ДНР», который пытался вступить в ряды ВСУ.

Об этом во вторник, 7 июня, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Уроженец Донбасса присоединился к российским захватчикам в 2019 году, а спустя год выехал с оккупированной территории, чтобы поступить на службу в десантно-штурмовые войска.

Видео дня

На данное время злоумышленник уже задержан.

https://www.youtube.com/embed/c5vc1gqW59w

Против него начато уголовное производство по ч.1 ст.258−3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования) УК Украины. Пособнику оккупантов грозит до 15 лет лишения свободы.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid036XGfB2wsQxbqCGUGikEiPocm5oLBBifeZcDARLQi6S3UdzvCAzWnxZ1vJRUB2CvWl
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   ДНР Шпионаж Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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