СБУ разоблачила боевика «ДНР», пытавшегося вступить в ряды ВСУ 7 июня, 13:05 Цей матеріал також доступний українською Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Сотрудники контрразведки разоблачили в Житомирской области боевика прокремлевской террористической организации «ДНР», который пытался вступить в ряды ВСУ.

Об этом во вторник, 7 июня, сообщили в Службе безопасности Украины.

Уроженец Донбасса присоединился к российским захватчикам в 2019 году, а спустя год выехал с оккупированной территории, чтобы поступить на службу в десантно-штурмовые войска.

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На данное время злоумышленник уже задержан.

Против него начато уголовное производство по ч.1 ст.258−3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования) УК Украины. Пособнику оккупантов грозит до 15 лет лишения свободы.

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