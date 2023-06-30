Пытался устроиться в Азов. Боевик «ДНР» приговорен к восьми годам заключения — фото 30 июня, 09:42 Боевик «ДНР» (Фото:www.gp.gov.ua)

Боевик террористической организации «ДНР», который пытался устроиться на службу в Азов, приговорен к восьми годам тюрьмы.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

В ведомстве заявили, что прокуроры в суде доказали, что житель Донецкой области в 2015 году присоединился к группировкам террористической организации «ДНР».

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«Он входил в состав роты специального назначения разведывательного управления республиканской гвардии и до 2018 года принимал активное участие в боевых действиях против украинских войск на востоке нашего государства», — сказано в сообщении.

Позже он вернулся в Украину и пытался устроиться в одно из подразделений бригады специального назначения Азов.

Фото: www.gp.gov.ua

Фото: www.gp.gov.ua

Фото: www.gp.gov.ua

В рядах украинских защитников он надеялся скрыть свое прошлое и таким образом избежать правосудия.

Военнослужащие полка спецназначения Азов своевременно разоблачили и задержали его во время прохождения отбора.

При поддержании публичного обвинения прокурорами Офиса генпрокурора гражданин Украины признан виновным в участии в террористической организации и не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях (ч. 1 ст. 258−3 и ч. 2 ст. 260 УК Украины).

Шевченковский районный суд Киева приговорил его к восьми годам лишения свободы.