Пленный боевик ЧВК Вагнера заявил о желании воевать в РДК — видео
Владислав Измайлов (Фото:РДК/Telegram)
Бывший боевик ЧВК Вагнера Владислав Измайлов заявил о желании воевать на стороне Русского добровольческого корпуса (РДК) и не возвращаться в РФ.
Это произошло во время обмена пленными с РФ, который состоялся 11 июня. К пленным россиянам обратился представитель РДК и предложил продолжить воевать в составе организации.
В воскресенье, 11 июня, Украина вернула из российского плена 95 человек. Среди них есть бойцы ВСУ, Нацгвардии и пограничники.
В частности, удалось вернуть пленных из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитников Азовстали.