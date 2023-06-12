Пленный боевик ЧВК Вагнера заявил о желании воевать в РДК — видео

12 июня, 00:55
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Владислав Измайлов (Фото:РДК/Telegram)

Владислав Измайлов (Фото:РДК/Telegram)

Бывший боевик ЧВК Вагнера Владислав Измайлов заявил о желании воевать на стороне Русского добровольческого корпуса (РДК) и не возвращаться в РФ.

Это произошло во время обмена пленными с РФ, который состоялся 11 июня. К пленным россиянам обратился представитель РДК и предложил продолжить воевать в составе организации.

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В воскресенье, 11 июня, Украина вернула из российского плена 95 человек. Среди них есть бойцы ВСУ, Нацгвардии и пограничники.

В частности, удалось вернуть пленных из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитников Азовстали.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Обмен пленными Война в Украине Частная военная компания Вагнера Война России против Украины РДК

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