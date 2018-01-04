Боевая готовность. Семь важных фактов об украинской армии Сегодня, 11:53 213 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Украинская армия входит в топ-30 самых сильных в мире Фото пресс-службы Минобороны Украины

6 декабря в Украине отмечают день национальных Вооруженных сил (ВСУ). В этом году украинская армия отпразднует его 25-й раз.

Дата отмечается с 1993 года, когда Верховная Рада учредила праздник в честь дня создания ВСУ – именно 6 декабря был принят закон О Вооруженных силах Украины (в 1991-м).

За эти годы украинская армия претерпела огромные изменения. Унаследовав от СССР одно из мощнейших войск в Европе, Украина практически лишилась его к моменту аннексии Крыма и началу вооруженной агрессии России на востоке страны в 2014 году.

Однако за минувшие с тех пор 4,5 года ВСУ были радикально реформированы: их численность и боеготовность выросла, а структура и стандарты приближаются к стандартам НАТО.

Ко дню Вооруженных сил НВ рассказывает о семи наиболее впечатляющих фактах о современной украинской армии.

1. Украинская армия входит в топ-30 самых сильных в мире

Согласно рейтингу Global Firepower Index 2018, Вооруженные силы Украины занимают 29-е место в списке 136 наиболее мощных армий мира (первые три позиции – США, Россия и Китай). Это на одну позицию лучше, чем Украина занимала годом ранее.

Рейтинг учитывает человеческие ресурсы страны; актуальную мощность ее сухопутных, военно-морских и воздушных войск; логистические возможности государства (в том числе для перемещения войск); топливные ресурсы; финансовые возможности и расходы на оборону, а также географию (включая протяженность границ и т.д.).

Международные учения Си Бриз 2018 на юге Украины / Фото Миноброны Украины

Согласно данному исследованию, около 15,7 млн украинцев из 44 млн населения теоретически пригодны к военной службе, а призывного возраста ежегодно достигают более 480 тыс. человек.

По данным Минобороны Украины, численность ВСУ выросла со 168 тыс. в 2013 году до 255 тыс. в 2018-м.

2. Самый молодой род войск - Силы специальных операций

В составе Вооруженных сил Украины Силы специальных операций (ССО) появились всего три года назад – с 5 января 2016-го. Теперь это один из пяти основных родов войск (вместе с сухопутными, воздушными, военно-морскими силами и десантно-штурмовыми войсками ВСУ).

ССО – это специально обученные подразделения, которые предназначены для выполнения особых миссий в сфере разведки, а также наиболее сложных и опасных военных операций и других задач.

Это самый секретный род войск в украинской армии – данные об их личном составе, детальной структуре этих сил, а также о тех, кто ранее служил в ССО на конфиденциальной основе, являются гостайной.

3. Число участников боевых действий на Донбассе превысило число украинцев, воевавших в Афганистане

С начала вторжения российских войск в восточные области Украины в 2014 году и старта Антитеррористической операции на Донбассе (сегодня – Операция объединенных сил) около 224 тыс. украинцев получили статус участника боевых действий.

Для сравнения – за десять лет войны СССР в Афганистане (1979 – 1989) ее участниками стали порядка 160 тыс. украинцев.

224 тыс. украинцев получили статус участника боевых действий / Фото пресс-службы Минобороны Украины

Руководство ВСУ называет боевой опыт одной из главных отличительных особенностей современной украинской армии. В частности, об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в недавнем интервью агентству Укринформ.

По его данным, до 25% молодых офицеров-выпускников 2018 года уже имеют боевой опыт, который приобрели еще в статусе солдат и сержантов.

Они выбирали свою профессию, точно зная, что их ожидает и каковы угрозы

"Хочу напомнить - в этом году у нас выпускаются офицеры, которые поступали на обучение в 2014-м году. То есть большинство этих людей - из числа военнослужащих срочной службы или службы по контракту, которые принимали участие в боевых действиях в 2014-м году, - напомнил Муженко. - Эти люди пришли в армию сознательно. Они выбирали свою профессию, точно зная, что их ожидает, каковы угрозы и какие могут возникнуть проблемы во время службы".

4. По числу резервистов Украина входит в топ-10 на планете и опережает США

Global Firepower Index 2018 оценивает общее число потенциальных военнослужащих в Украине в 1 млн 182 тыс человек. Из них 182 тыс. – действующие военнослужащие, а 1 млн человек – резервисты.

По последнему показателю Украина занимает девятое место в мире, опережая даже США (11-я позиция). Более мощным военным резервом обладают лишь КНДР (1 место - 5,5 млн человек), Южная Корея (2 место – 5,2 млн человек), Вьетнам (3 место – 5 млн человек), а также Индия, Россия, Тайвань, Бразилия и Куба.

По данным генерала-лейтенанта Игоря Павловского, замминистра обороны Украины, численность оперативного резерва первой очереди составляет 178 тыс. человек (по состоянию на ноябрь 2018 года).

Это рекордный показатель с тех пор, как в 2006 году была внедрена служба в военном резерве ВСУ Украины.

5. В 2019 году Украина получит рекордный оборонный бюджет

С момента начала российской вооруженной агрессии на востоке Украины в 2014 году оборонный бюджет Украины вырос в несколько раз.

Если в 2013 году на нужды Минобороны Украины было выделено 18,8 млрд грн ($2,4 млрд. по курсу того времени), то на 2019 год эти траты запланированы в объеме свыше 102 млрд грн ($3,6 млрд). Это крупнейшая сумма в истории ВСУ и Минобороны независимой Украины.

Около трети этих средств будет направлено на закупку новой техники для армии.

Боевые стрельбы зенитных ракетных подразделений Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ / Фото Минобороны Украины

6. Одна из самых новых должностей в ВСУ – военные капелланы

С мая 2017 года во всех боевых частях и подразделениях ВСУ появилась должность военных капелланов. В боевых бригадах, в зависимости от их численности, работают от двух до четырех таких священников.

Военные капелланы есть в большинстве армий мира. Вводя аналогичную должность в ВСУ, Украина изучила опыт Канады, Германии, Польши, Великобритании и США.

В 2019 году в Украине даже планируют принять закон О военном капелланстве.

"Существует много моделей военного капелланства, две основные - это капеллан-военнослужащий и капеллан - гражданский сотрудник Вооруженных сил. Модель, которую использует Украина - это штатный гражданский сотрудник ВСУ", - пояснил в одном из интервью Андрей Зелинский, штатный капеллан 36-й отдельной бригады морской пехоты.

"Как по мне, это одна из самых эффективных моделей, учитывая то, что мы живем в постсоветском обществе и для армии присутствие священника - это все еще новость, - считает Зелинский. - Поэтому необходимо создать условия, которые обеспечат эффективность служения капеллана".

7. Четверть состава Вооруженных сил Украины – женщины

Из общей численности ВСУ (225 тыс. человек) более 55 тыс. – женщины. Из них 25 тыс. – военнослужащие, а остальные – гражданские штатные сотрудницы ВСУ. При этом почти 3,4 тыс. украинок-военных имеют офицерские звания.

Такие данные в сентябре 2018 года озвучил генерал-лейтенант Анатолий Петренко, замминистра обороны Украины по вопросам европейской интеграции.

Кроме того, по его словам, в центральном аппарате Минобороны 47% госслужащих являются женщинами.