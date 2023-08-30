Медленный прогресс. Миллион снарядов для Украины: сколько уже передал ЕС 30 августа, 17:18 Артиллерийские снаряды (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Программа Европейского Союза по поставкам боеприпасов для Украины продвигается медленно, поскольку из обещанного миллиона страна получила менее 250 тысяч снарядов.

Об этом в среду, 30 августа, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур во время встречи министров обороны ЕС в Испании, сообщает Tagesschau.

Певкур отметил, что страны Евросоюза передали Украине только 226 тысяч артиллерийских снарядов в рамках проекта на поставку миллиона боеприпасов.



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По его словам, Украина производит около 6 тысяч снарядов в день. В то же время Россия — от 60 до 70 тысяч в пиковые дни.



Певкур отметил, что в рамках программы ЕС важно рассмотреть все варианты, включая увеличение производственных мощностей, переработки старых снарядов и покупки боеприпасов у третьих стран.



Глава Минобороны отметил, что одним из преимуществ западных снарядов остается их точность.



Кроме того, он прокомментировал контрнаступление Сил обороны Украины. Певкур сказал, что видит продвижение украинских военных в Токмак Запорожской области, который сейчас является «горячей точкой».



«Если Токмак будет отвоеван, линии снабжения российских войск могут быть перерезаны, что было бы очень важно», — подчеркнул он.

20 марта Евросоюз согласовал поставки Украине миллиона снарядов, речь идет о боеприпасах калибра 155 мм, которые должны поставляться в течение 12 месяцев