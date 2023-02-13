Украинский военный заявил, что его незаконно содержали в психиатрической больнице — омбудсман 13 февраля, 14:43 Украинский военный заявил, что его незаконно содержали в психиатрическом заведении (Фото:www.flickr.com/Ekaterina Solovieva)

К уполномоченному Верховной Рады по правам человека обратился военный касательно незаконного содержания в психиатрическом заведении, говорится в сообщении омбудсмана Дмитрия Лубинца в Telegram в понедельник, 13 февраля.

С целью проверки таких обстоятельств представитель Офиса омбудсмана в Днепропетровской области Владислав Онищенко совершил мониторинговый визит в Днепропетровскую многопрофильную клиническую больницу по предоставлению психиатрической помощи.

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В ходе визита выяснилось, что заявитель уже был выписан 16.01.2023 , однако снова принудительно был госпитализирован в это же учреждение с 29.01.2023.

«В подтверждение правомерности своих действий, больница предоставила только медицинскую карту за последний период госпитализации мужчины с 29.01.2023», — говорится в сообщении.

По словам Онищенко, порядок действий во время каждого частного случая принудительной госпитализации определен законодательством.

«Однако проверить обстоятельства госпитализации заявителя за период с 23.12.2022 по 16.01.2023 не удавалось без анализа медицинской карты за указанный период», — сказал он.

В офисе рассказали, что после долгосрочных проволочек и препятствий в проведении визита администрация больницы сообщила, что разыскиваемая карточка больного — потеряна.

«Гендиректор больницы отказывалась предоставлять какие-либо подтверждения относительно причин отсутствия медицинской карточки. Препятствуя осуществлению мониторингового визита, должностное лицо просило обратиться к нему в письменном виде, указывало на неспособность им воспринимать информацию на слух», — говорится в сообщении.

Офис омбудсмана заявил, что любые подтверждения (в том числе письменного осознанного согласия) о правомерности оснований содержания заявителя в больнице в течение 25 дней не предоставили.

"Указанное не исключает обстоятельств незаконного содержания военнослужащего и применения к нему психофармакологического лечения", - говорится в сообщении.

По результатам визита направлены письма реагирования в Министерство здравоохранения и органы Национальной полиции.