Украинский военный с очень близкого расстояния уничтожил российский танк — видео

4 ноября, 11:35
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Боец ВСУ умело уничтожил российский танк (Фото:Кадр видео Генштаб)

Боец ВСУ умело уничтожил российский танк (Фото:Кадр видео Генштаб)

В Сети появилось видео как украинский военнослужащий с очень близкого расстояния уничтожает российский танк.

Ролик опубликован на странице Генштаба в Facebook.

«Воин 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ практически в упор уничтожил вражеский танк», — говорится в подписи к видео.

Видео дня

https://www.facebook.com/watch/?v=1179687222630218&ref=sharing

На кадрах видно, как украинский защитник вышел из-за деревьев на открытую местность и выстрелил по вражеской технике.

Бойцу понадобился всего один выстрел, чтобы российский танк загорелся.

Какое-то время танк еще продолжал двигаться и взрываться, пока огонь полностью не охватил машину.

По данным украинского Генштаба, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 16 российских танков. А с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 2750 своих танков.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Танки Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российские танки Война России против Украины

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