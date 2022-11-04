Украинский военный с очень близкого расстояния уничтожил российский танк — видео 4 ноября, 11:35 Боец ВСУ умело уничтожил российский танк (Фото:Кадр видео Генштаб)

В Сети появилось видео как украинский военнослужащий с очень близкого расстояния уничтожает российский танк.

Ролик опубликован на странице Генштаба в Facebook.

«Воин 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ практически в упор уничтожил вражеский танк», — говорится в подписи к видео.

Видео дня

На кадрах видно, как украинский защитник вышел из-за деревьев на открытую местность и выстрелил по вражеской технике.

Бойцу понадобился всего один выстрел, чтобы российский танк загорелся.

Какое-то время танк еще продолжал двигаться и взрываться, пока огонь полностью не охватил машину.

По данным украинского Генштаба, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 16 российских танков. А с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 2750 своих танков.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ