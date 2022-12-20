Потрясающий героизм. Боец ВСУ вступил в противостояние с целившимся в него танком РФ — видео 20 декабря, 13:13 Украинский боец не сдался, несмотря на нависшую над ним угрозу (Фото:Скриншот видео t.me/ButusovPlus)

В соцсетях появилось видео героического противостояния украинского военного и российского танка.

На нем видно, как боец ВСУ в одиночку пытался подбить бронетехнику оккупантов, несмотря на то что был у нее на прицеле.

«Запредельный героизм. Несколько российских танков и БМП с ближней дистанции атакуют украинские позиции в редкой и просматриваемой насквозь посадке. Враг получает корректировку с квадрокоптера, который подсказывает, где расположены украинцы. У россиян подавляющее превосходство в силах. Но украинский герой не сдается, хотя у бойца всего лишь старый гранатомет», — прокомментировал обнародованные кадры журналист Юрий Бутусов.

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К сожалению, не имея возможности нормально прицелиться, украинский военный бронетехнику противника не подбил, однако наводчик танка в него также не попал.