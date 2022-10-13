С первой попытки. Боец 25 бригады ВСУ рассказал, как сбил вражеский самолет с ПЗРК Stinger — видео 13 октября, 16:00 Боец 25 ОВДБР с позывным Лоренц (Фото:Скриншот видео НВ)

Боец 25 отдельной воздушно-десантной бригады, старший солдат с позывным Лоренц рассказал НВ, как сбил вражеский самолет из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger.



«Первый раз было страшно не стрельнуть, а страшно было не попасть и просто спалить свою позицию», — рассказал военный. Обычно перед удачным попаданием со Stinger необходимо провести от 400 до 600 тренировочных пусков. Однако Лоренцу удалось сбить вражеский самолет с первой попытки: «Это был мой первый опыт, первый пуск, это была первая попытка. Благодаря Богу и обстоятельствам удалось». По его словам, если боец все делает верно, вероятность сбить объект 100%. С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 6 августа, бойцы 25 ОВДБР сбили 15 самолетов, 7 вертолетов и 7 БПЛА оккупантов.

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Что чувствовал военный после удачного выстрела и как отреагировало подразделение на первый опыт своего сослуживца — смотрите в сюжете НВ:

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