Украинский военный не сдержал слез, позвонив маме после возвращения из плена — видео
10 апреля Украина вернула из плена 100 человек (Фото:Андрей Ермак/Telegram)
Вернувшийся домой после обмена пленными с РФ украинский военный не сдержал слез во время звонка своей маме.
Украинец вернулся домой во время обмена, который состоялся в понедельник, 10 апреля.
Домой из российского плена вернулись 80 защитников и 20 защитниц.
Среди 100 освобожденных бойцов девять офицеров, остальные представители рядового и сержантского состава. Освобожденные защитники обороняли Мариуполь, Азовсталь, Бахмут, Гостомель, Чонгар, остров Змеиный, ЗАЭС и ЧАЭС, а также участвовали в боях по разным направлениям фронта.
Домой вернулись:
- 24 нацгвардейца;
- 22 пограничника;
- 22 представителя Военно-морских сил;
- 21 военный ВСУ;
- 11 терроборонцев.