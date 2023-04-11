Украинский военный не сдержал слез, позвонив маме после возвращения из плена — видео 11 апреля, 00:35 10 апреля Украина вернула из плена 100 человек (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Вернувшийся домой после обмена пленными с РФ украинский военный не сдержал слез во время звонка своей маме.

Украинец вернулся домой во время обмена, который состоялся в понедельник, 10 апреля.

Домой из российского плена вернулись 80 защитников и 20 защитниц.

Среди 100 освобожденных бойцов девять офицеров, остальные представители рядового и сержантского состава. Освобожденные защитники обороняли Мариуполь, Азовсталь, Бахмут, Гостомель, Чонгар, остров Змеиный, ЗАЭС и ЧАЭС, а также участвовали в боях по разным направлениям фронта.

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Домой вернулись:

24 нацгвардейца;

22 пограничника;

22 представителя Военно-морских сил;

21 военный ВСУ;

11 терроборонцев.