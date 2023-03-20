Боец теробороны уничтожил из автомата два вражеских дрона за пять минут — видео 20 марта, 13:07 Для уничтожения дронов боец использовал автомат (Фото:Кадр видео t.me/luhanskaVTSA)

Боец Луганской терробороны за пять минут из автомата уничтожил два вражеских дрона.

Соответствующее видео опубликовала Луганская ОВА в Telegram.

«Когда они летают низко, их сбить просто. Главное знать, как пристрелено ваше оружие», — рассказал боец.

Ранее в Сети появилось видео, как украинские военные за одну ночь уничтожили 10 танков оккупантов на Донецком направлении.

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Также Силы спецопераций показали видео уничтожения партии оккупантов на Донецком направлении.