Боец теробороны уничтожил из автомата два вражеских дрона за пять минут — видео
Для уничтожения дронов боец использовал автомат (Фото:Кадр видео t.me/luhanskaVTSA)
Боец Луганской терробороны за пять минут из автомата уничтожил два вражеских дрона.
Соответствующее видео опубликовала Луганская ОВА в Telegram.
«Когда они летают низко, их сбить просто. Главное знать, как пристрелено ваше оружие», — рассказал боец.
Ранее в Сети появилось видео, как украинские военные за одну ночь уничтожили 10 танков оккупантов на Донецком направлении.
Также Силы спецопераций показали видео уничтожения партии оккупантов на Донецком направлении.