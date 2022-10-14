Украинский военный за два дня сбил четыре российские ракеты из ПЗРК Игла 14 октября, 11:18 Боец уничтожил четыре ракеты выстрелами из ПЗРК Игла (Фото:t.me/kpszsu)

В течение 10 и 11 октября военнослужащий зенитной ракетной бригады имени Пилипа Орлика уничтожил четыре российские крылатые ракеты.

Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram.

Боец по имени Ярослав уничтожил четыре крылатых ракеты точными выстрелами из ПЗРК Игла.

«Во время пуска всегда есть волнение и главное — результат, ведь несбитая крылатая ракета может натворить беды. Чувство ответственности помогает справиться с тревогой и уверенно, с холодным умом произвести запуск ракеты. Вышел, поймал цель, сопроводил, нажал спуск — ракета вышла. И быстро перезаряжаешь ПЗРК! Отсоединил пусковой механизм, присоединил его к следующей „трубе“ и продолжаю работать по целям», — говорит боец.

Видео дня

10 октября Россия нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры, жилые дома, культурные учреждения и другие гражданские объекты.

Главными целями армии РФ стали объекты энергетической инфраструктуры, в ряде областей после атак были перебои с электро- и водоснабжением, с интернетом.

11 октября удары РФ по объектам инфраструктуры украинских городов продолжились.

