Сооснователь спецподразделения ГУР Кракен рассказал, как изменилась мотивация россиян, которые идут на войну против Украины

Российские оккупанты, которые теперь попадают в плен к украинским защитникам , рассказывают, что пошли воевать против Украины из-за финансовых трудностей.

Об этом рассказал сооснователь спецподразделения Кракен Главного управления разведки Министерства обороны Украины Константин Немичев в интервью Украинской правде.

По словам Немичева, сейчас армия страны-агрессора РФ потеряла вояк, «которые готовы были на потери и жертвы».

«В Бахмуте, Соледаре, россияне в окружении сидели месяцами. Пили воду из луж, ели червей, но они не сдавались месяцами. Это были опытные люди. Кто-то „вагнеры“, кто-то просто зеки, но они были идейные», — рассказал он.

Впоследствии, говорит Константин Немичев, оккупанты начали сдаваться в плен из-за нехватки еды.

«У тех, которые сдались во время харьковского наступления, спрашиваем: „Почему сдались?“. И они рассказывают: „Нам провизию не привозят, как нам сидеть? Мы есть хотим. Вот и сдались в плен“. То есть в 2023 году они реально просто насмерть стояли, а до этих просто не доехала провизия», — отметил сооснователь спецподразделения Кракен.

По его словам, когда они сейчас общаются с пленными оккупантами, то слышат жалобы на финансовую ситуацию.

«Говорят: „А что, я работаю на заводе, мне нужны деньги. Дают 30 тысяч долларов за вход и зарплату нормальную. Конечно, я пойду“. Но мотивация деньгами — это не та идейная мотивация, которая была раньше», — подчеркнул Немичев.

В июне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские оккупанты ежемесячно увеличивают армию в среднем на 8000−9000 человек, кроме того, у врага есть стратегический резерв.

По его словам, за 2024 год стране-агрессору России удалось мобилизовать 440 000 контрактников. На сегодня на территории Украины сосредоточено около 695 000 захватчиков вместе с оперативным резервом.

«Они готовятся к затяжной войне, войне на истощение. Это их главная стратегия. Они хотят давить нас своим человеческим ресурсом, истощить своей массой», — сообщил главком.