«Расстрел — значит расстрел». Боец Азова заявил, что оккупанты предлагали ему паспорт «ДНР»

15 июля, 19:03
Денис Пискун (Фото:Скриншот видео Азов / YouTube)

Денис Пискун (Фото:Скриншот видео Азов / YouTube)

Боец полка Азов Денис Пискун, который вернулся из плена, рассказал, что оккупанты предлагали ему паспорт «ДНР» и угрожали расстрелом в случае отказа от сотрудничества.

Интервью бойца было опубликовано на YouTube полка Азов.

Военнослужащий заявил, что после получения «паспорта» ему якобы должны были снять все «обвинения».

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«Начал предлагать сотрудничать, когда узнал, что я из Мариуполя. Он сказал: „Ты можешь получить паспорт „ДНР“, снимут все обвинения, ты будешь под другим именем и фамилией, тебе единственное, что нельзя — регистрировать на себя бизнес“. Я сказал, что не согласен на это», — рассказал Пискун.

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Боец Азова не согласился на предложение оккупантов. Тогда в ход пошли угрозы смертной казнью.

«Они говорили, что если я не буду давать показания, то нас ожидает смертная казнь. Что нас в суде признают террористической организацией и по приговору суда нас всех ждет смертная казнь. Я сказал, что расстрел — значит расстрел. У нас все так говорили», — заявил он.

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Защитник рассказал, что оккупанты пытаются дискредитировать командира полка Азов Дениса Прокопенко Рэдиса, но им не удается.

В частности, россияне допрашивают украинских бойцов и задают провокационные вопросы.

По словам бойца, оккупационные разведгруппы были заброшены в Мариуполь еще до начала полномасштабного наступления.

Пискун вернулся из российского плена в конце июня.

Во время городских боев в Мариуполе он получил многочисленные ранения и был доставлен в хранилище на Азовстали.

https://www.youtube.com/watch?v=yzdq2YOubp0
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Батальон Азов Плен Полк Азов Азов Война России против Украины

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