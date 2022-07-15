«Расстрел — значит расстрел». Боец Азова заявил, что оккупанты предлагали ему паспорт «ДНР» 15 июля, 19:03 Денис Пискун (Фото:Скриншот видео Азов / YouTube)

Боец полка Азов Денис Пискун, который вернулся из плена, рассказал, что оккупанты предлагали ему паспорт «ДНР» и угрожали расстрелом в случае отказа от сотрудничества.

Интервью бойца было опубликовано на YouTube полка Азов.

Военнослужащий заявил, что после получения «паспорта» ему якобы должны были снять все «обвинения».

«Начал предлагать сотрудничать, когда узнал, что я из Мариуполя. Он сказал: „Ты можешь получить паспорт „ДНР“, снимут все обвинения, ты будешь под другим именем и фамилией, тебе единственное, что нельзя — регистрировать на себя бизнес“. Я сказал, что не согласен на это», — рассказал Пискун.

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Боец Азова не согласился на предложение оккупантов. Тогда в ход пошли угрозы смертной казнью.

«Они говорили, что если я не буду давать показания, то нас ожидает смертная казнь. Что нас в суде признают террористической организацией и по приговору суда нас всех ждет смертная казнь. Я сказал, что расстрел — значит расстрел. У нас все так говорили», — заявил он.

Защитник рассказал, что оккупанты пытаются дискредитировать командира полка Азов Дениса Прокопенко Рэдиса, но им не удается.

В частности, россияне допрашивают украинских бойцов и задают провокационные вопросы.

По словам бойца, оккупационные разведгруппы были заброшены в Мариуполь еще до начала полномасштабного наступления.

Пискун вернулся из российского плена в конце июня.

Во время городских боев в Мариуполе он получил многочисленные ранения и был доставлен в хранилище на Азовстали.

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