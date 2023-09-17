Боец Азова обнимает хасида в Умани во время празднования Рош ха-Шана — фото недели 17 сентября, 14:00 Дружеская встреча в Умани (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Фоторепортер агентства Reuters Владислав Мусиенко 16 сентября снял в Умани Черкасской области кадры дружеского общения бойца полка Национальной гвардии Азов с хасидом-паломником, который прибыл из Израиля на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана.



По информации журналиста, военнослужащий с позывным Ребе на один день приехал в Умань с передовой.

На рукаве у азовца — шеврон, где на фоне красно-черного флага изображена звезда Давида.

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Инфографика: REUTERS/Vladyslav Musiienko

На другом фото, которое Мусиенко разместил в своем Facebook, хасид целует этот шеврон. «Будни и праздники „укрнацистов“», — иронично подписал снимок автор, намекая на клише рашистской пропаганды.

Рош ха-Шана — еврейский Новый год, который в этом году пришелся на 15−17 сентября.

Могила цадика Нахмана на еврейском кладбище в Умани является местом паломничества для хасидов со всего мира. Каждый год они съезжаются туда для празднования Рош ха-Шана.

По данным Нацполиции Украины, в 2023 году в Умань, несмотря на войну, развязанную Россией, прибыло около 25 тысяч паломников.