Боец Азова обнимает хасида в Умани во время празднования Рош ха-Шана — фото недели
Дружеская встреча в Умани (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)
Фоторепортер агентства Reuters Владислав Мусиенко 16 сентября снял в Умани Черкасской области кадры дружеского общения бойца полка Национальной гвардии Азов с хасидом-паломником, который прибыл из Израиля на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана.
По информации журналиста, военнослужащий с позывным Ребе на один день приехал в Умань с передовой.
На рукаве у азовца — шеврон, где на фоне красно-черного флага изображена звезда Давида.
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На другом фото, которое Мусиенко разместил в своем Facebook, хасид целует этот шеврон. «Будни и праздники „укрнацистов“», — иронично подписал снимок автор, намекая на клише рашистской пропаганды.
Рош ха-Шана — еврейский Новый год, который в этом году пришелся на 15−17 сентября.
Могила цадика Нахмана на еврейском кладбище в Умани является местом паломничества для хасидов со всего мира. Каждый год они съезжаются туда для празднования Рош ха-Шана.
По данным Нацполиции Украины, в 2023 году в Умань, несмотря на войну, развязанную Россией, прибыло около 25 тысяч паломников.