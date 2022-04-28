Оккупанты в Мариуполе заставляют мирных жителей разбирать завалы Драмтеатра 28 апреля, 16:56 Цей матеріал також доступний українською Работу гражданских контролируют российские военные (Фото:Telegram/Андрющенко Time)

Россияне заставляют мариупольцев разбирать завалы Драматического театра, уничтоженного в результате авиаудара российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Отмечено, что гражданские работы контролируют российские военные.

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«Продолжаются разборы завалов Драматического театра. Сейчас оккупанты прибегли к принуждению местных на проведение работ», — отметил Андрющенко.



Между тем, по его словам, псевдоофициальные лица оккупированной Донецкой области — так называемой «ДНР», участвуют только в вывозе тел погибших.

Напомним, что авиация оккупантов разбомбила Драмтеатр в Мариуполе 16 марта. Тогда в укрытии находилось около 1300 человек .

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