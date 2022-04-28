Оккупанты в Мариуполе заставляют мирных жителей разбирать завалы Драмтеатра
Работу гражданских контролируют российские военные (Фото:Telegram/Андрющенко Time)
Россияне заставляют мариупольцев разбирать завалы Драматического театра, уничтоженного в результате авиаудара российских оккупантов.
Война России против Украины — главные события 28 апреля
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
Отмечено, что гражданские работы контролируют российские военные.
«Продолжаются разборы завалов Драматического театра. Сейчас оккупанты прибегли к принуждению местных на проведение работ», — отметил Андрющенко.
Между тем, по его словам, псевдоофициальные лица оккупированной Донецкой области — так называемой «ДНР», участвуют только в вывозе тел погибших.
Напомним, что авиация оккупантов разбомбила Драмтеатр в Мариуполе 16 марта. Тогда в укрытии находилось около 1300 человек .
- Самое большое укрытие. Авиация оккупантов разбомбила Драмтеатр в Мариуполе
- «Взять мешки и ехать на Драмтеатр». Оккупанты уничтожают доказательства убийства гражданских людей в Мариуполе — советник мэра
- На фасаде — надпись «Дети» на разных языках. Украинский дизайнер показал, как может выглядеть отстроенный драмтеатр в Мариуполе
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.