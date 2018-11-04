BMW в Киеве вылетел на тротуар и снес деревья, водитель сбежал

BMW на литовских номерах вылетел на тротуар и снес два дерева

В субботу, 3 ноября, около 22:30 в Киеве на проспекте Победы автомобиль BMW на литовских номерах вылетел с проезжей части на тротуар.

Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

Водитель BMW, не справившись с управлением, проехал по тротуару 70 метров, влетел в зеленую зону и в конце снес два дерева.

Когда приехала полиция, ни водителя, ни пассажиров в автомобиле не было. По словам очевидцев, они услышали громкий удар, после которого из машины сразу выбежали водитель и трое пассажиров.

На месте работал экипаж патрульной полиции. Детали ДТП установит следствие.