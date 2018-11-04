BMW в Киеве вылетел на тротуар и снес деревья, водитель сбежал

В субботу, 3 ноября, около 22:30 в Киеве на проспекте Победы автомобиль BMW на литовских номерах вылетел с проезжей части на тротуар.
Об этом сообщает Информатор с места происшествия.
Водитель BMW, не справившись с управлением, проехал по тротуару 70 метров, влетел в зеленую зону и в конце снес два дерева.
Когда приехала полиция, ни водителя, ни пассажиров в автомобиле не было. По словам очевидцев, они услышали громкий удар, после которого из машины сразу выбежали водитель и трое пассажиров.
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