Словения в условиях полной секретности передала Украине 20 БМП Valuk — СМИ

26 апреля, 16:32
Поделиться:
БМП Valuk (Фото:Aljoša Kravanja / 24ur)

БМП Valuk (Фото:Aljoša Kravanja / 24ur)

Словения на этой неделе в условиях полной секретности завершила доставку в Украину 20 БМП Valuk — бронированных машин типа Pandur, сообщает словенское издание 24ur со ссылкой на источники.

Как сказано в материале, операция по передаче продолжалась несколько месяцев, поскольку бронетехнику нужно было подготовить, обслужить и транспортировать. Издание предполагает, что сначала БМП транспортировали самолетом в Польшу или Словакию.

Видео дня

Словенские журналисты ожидают, что БМП Valuk будут использованы в большом весеннем наступлении, которое готовит Украина.

Что известно о словенских БМП Valuk

БМП Valuk вооружены 40-мм автоматическими гранатометами или 12,7-мм пулеметами. В общей сложности Словения имеет 85 таких БМП, которые стоят на вооружении этой страны уже 24 года. Они предназначены для перевозки пехоты и защиты от противопехотных мин и пехотного вооружения калибра до 12,7 мм.

Читайте также:
«Разом з вами і ми козацького роду». Премьер Словении заговорил на украинском во время посещения Бучи

Запас хода Valuks достаточно велик — около 600 километров по дороге и от 200 до 300 километров по бездорожью.

Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   БМП Словения

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X