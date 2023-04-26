Словения в условиях полной секретности передала Украине 20 БМП Valuk — СМИ 26 апреля, 16:32 БМП Valuk (Фото:Aljoša Kravanja / 24ur)

Словения на этой неделе в условиях полной секретности завершила доставку в Украину 20 БМП Valuk — бронированных машин типа Pandur, сообщает словенское издание 24ur со ссылкой на источники.

Как сказано в материале, операция по передаче продолжалась несколько месяцев, поскольку бронетехнику нужно было подготовить, обслужить и транспортировать. Издание предполагает, что сначала БМП транспортировали самолетом в Польшу или Словакию.



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Словенские журналисты ожидают, что БМП Valuk будут использованы в большом весеннем наступлении, которое готовит Украина.

Что известно о словенских БМП Valuk

БМП Valuk вооружены 40-мм автоматическими гранатометами или 12,7-мм пулеметами. В общей сложности Словения имеет 85 таких БМП, которые стоят на вооружении этой страны уже 24 года. Они предназначены для перевозки пехоты и защиты от противопехотных мин и пехотного вооружения калибра до 12,7 мм.

Запас хода Valuks достаточно велик — около 600 километров по дороге и от 200 до 300 километров по бездорожью.