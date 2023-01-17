Могут объявить после Рамштайна. Главное о колесных БМП Stryker, отправку которых в Украину рассматривают США — инфографика NV 17 января, 14:36 ББМ Stryker M1134 (Фото:Dfutrell / en.wikipedia.org)

9 января издание Politico сообщило, что США рассматривают возможность включения в новый пакет военной помощи для ВСУ боевых машин пехоты Stryker.

По данным издания, о новой партии вооружения могут объявить после очередной встречи в формате Рамштайн 20 января.

Журналисты сообщают, что окончательное решение еще не принято.

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NV собрал харакеристики БМП Stryker, вопрос предоставления которых Украине могут решить уже в ближайшие дни, в инфографике.

Производитель боевой бронированной машины (ББМ) Stryker – американская компания General Dynamics Land Systems. Они находятся на вооружении с 2002 года. Это целая линейка боевых бронированных машин, самая массовая из которых – M1126.

Вес ББМ Stryker – 16,47 т, длина – 6,95 м, ширина – 2,72 м, высота – 2,64 м, мощность двигателя – 350 л.с., запас хода – 530 км, скорость – 100 км/ч.

ББМ Stryker может перевозить двух членов экипажа и девять пассажиров.

Инфографика: NV

Водитель Stryker может переключаться между вариантами 8x4 для дорог и 8x8 на бездорожье. Двигатель и трансмиссию ББМ можно заменить в течение часа.

На ББМ Stryker может монтироваться пулемет калибра 12,7 M2 Browning или гранатомет Mk 19, опционально дополнительно монтируется 12,7-мм или 7,62-мм пулемет.

Машина имеет V-образное днище и оснащена модульной композитной броней MEXAS, которая выдерживает попадание пуль калибра 12,7.

Самые распространенные модификации ББМ Stryker

M1128 MGS – самоходная артиллерийская установка со 105-мм пушкой;

M1129 MC – самоходный миномет ( 120-мм Soltam K6);

120-мм Soltam K6); M1296 Dragoon – машина с автоматической 30-мм пушкой;

M1130 CV – командирская машина;

M1131 FSV – машина управления огнем;

M1132 ESV – инженерная машина;

M1133 MEV – машина медицинской эвакуации;

M1134 ATGM – самоходный противотанковый ракетный комплекс с ПТРК TOW;

M-Shorad – машина противовоздушной обороны с ракетами Hellfire, Stinger и 30-мм пушкой.