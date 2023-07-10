«Советские БМП по уровню защиты близко не стоят». В Минобороны рассказали о преимуществах Bradley на поле боя 10 июля, 19:06 БМП M2 Bradley (Фото:4.army.mil)

В Министерстве обороны Украины рассказали о преимуществах БМП M2 Bradley, которые США передают Украине в последнем пакете военной помощи.

Об этом в понедельник, 10 июля, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

Она отметила, что среди 18 позиций, по которым Украина получит вооружение, военную технику и боеприпасы, есть боевые машины пехоты американского производства M2 Bradley.

Маляр отметила, что такая машина имеет 25-мм автоматическую пушку Бушмастер с боекомплектом в 900 патронов, пусковой установкой TOW и 7,62-мм пулеметом.

По ее словам, бронебойный снаряд пушки может пробивать до 66 мм брони, чего достаточно для уничтожения БМП-1 и БМП-2 с дистанции до двух километров.

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Заместитель министра обороны напомнила, что первую партию таких машин Украина получила зимой 2023 года.

Маляр подчеркнула, что главная роль БМП на поле боя заключается в предоставлении огневой поддержки и транспортировке пехоты, с которыми M2 Bradley справляется «на отлично».

Другим важным фактором, делающим эту боевую машину действительно ценной для украинских военных, является ее высокая защищенность.

Маляр вспомнила об известных случаях, когда экипаж и десант Брэдли уцелели после прямого попадания ракеты Град в машину. Другой случай, когда Брэдли подорвался на противотанковой мине и получил прямое попадание противотанкового кумулятивного боеприпаса в башню, но экипаж и десант не пострадали.

Инфографика: NV

«Как отмечают украинские защитники, советские БМП по уровню защиты даже близко не стоят с американским аналогом», — написала Маляр.

7 июля Пентагон официально объявил о новом пакете военной помощи Украине на $800 миллионов, который будет включать также кассетные боеприпасы.