ВСУ получат одни из самых современных БМП CV-90, военные уже завершают обучение — Минобороны
БМП CV-90 на вооружении у шведской армии (Фото:Jorchr/Wikimedia)
Украинские военные получат одни из самых современных БМП CV-90 от Швеции.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
В ведомстве отметили, что экипажи уже завершают обучение на технике.
«Силы обороны Украины получат БМП CV-90. Это будет еще одна мощная помощь от шведских партнеров. Бронированные машины стоят на вооружении ряда государств-членов НАТО», — добавили там.
В начале года стало известно, что Швеция готовится передать Украине 50 БМП CV90 и САУ Archer.
БМП CV90 — это линейка боевых машин пехоты, в которой 15 разных модификаций. Экипаж БМП состоит из трех человек, также может перевозить восьмерых пассажиров. Она оснащена системой управления огнем UTAAS от компании SAAB с тепловизионным прицелом, позволяющей вести прицельный огонь по воздушным целям на расстоянии в 2 км, наземным — 5 км.