ВСУ получат одни из самых современных БМП CV-90, военные уже завершают обучение — Минобороны 31 мая, 10:38 БМП CV-90 на вооружении у шведской армии (Фото:Jorchr/Wikimedia)

Украинские военные получат одни из самых современных БМП CV-90 от Швеции.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

В ведомстве отметили, что экипажи уже завершают обучение на технике.

«Силы обороны Украины получат БМП CV-90. Это будет еще одна мощная помощь от шведских партнеров. Бронированные машины стоят на вооружении ряда государств-членов НАТО», — добавили там.

Видео дня

В начале года стало известно, что Швеция готовится передать Украине 50 БМП CV90 и САУ Archer.

Инфографика: NV

БМП CV90 — это линейка боевых машин пехоты, в которой 15 разных модификаций. Экипаж БМП состоит из трех человек, также может перевозить восьмерых пассажиров. Она оснащена системой управления огнем UTAAS от компании SAAB с тепловизионным прицелом, позволяющей вести прицельный огонь по воздушным целям на расстоянии в 2 км, наземным — 5 км.