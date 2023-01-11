ВСУ получат американские БМП Bradley в течение нескольких недель — Пентагон
БМП Bradley, которые Украина получит от США (Фото:Ints Kalnins/File Photo/Reuters)
Вооруженные силы Украины получат БМП Bradley уже через несколько недель.
Об этом сообщил спикер Пентагона Пэт Райдер на брифинге.
По его словам, Вашингтон рассчитывает, что БМП поступят украинским военным в скором времени.
«Мы продолжим работать так быстро, как только сможем. Мы не собираемся объявлять заранее, когда именно эти системы поступят. И уж точно украинцы, я уверен, покажут их, как только они окажутся на месте», — отметил Райдер.
Он добавил, что обучение на Bradley будет проходить в Германии на базе общевойсковой подготовки в Графенвере.
Представитель Пентагона также подчеркнул, что США предоставляют Украине технику и вооружение не только для обороны, но и для освобождения украинских территорий.
6 января США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на рекордную сумму в почти 3 млрд долларов для борьбы с армией РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал новый пакет помощи США «очень мощным». В Белом доме сказали, что он поможет защитникам Украины, которые дают отпор российским оккупантам на Донбассе.
Среди прочего, в новый пакет помощи войдут 50 БМП Bradley, управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow, бронемашины HMMWV (Humvee) и десятки тысяч артснарядов.