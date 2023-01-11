ВСУ получат американские БМП Bradley в течение нескольких недель — Пентагон

11 января, 12:11
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БМП Bradley, которые Украина получит от США (Фото:Ints Kalnins/File Photo/Reuters)

БМП Bradley, которые Украина получит от США (Фото:Ints Kalnins/File Photo/Reuters)

Вооруженные силы Украины получат БМП Bradley уже через несколько недель.

Об этом сообщил спикер Пентагона Пэт Райдер на брифинге.

По его словам, Вашингтон рассчитывает, что БМП поступят украинским военным в скором времени.

«Мы продолжим работать так быстро, как только сможем. Мы не собираемся объявлять заранее, когда именно эти системы поступят. И уж точно украинцы, я уверен, покажут их, как только они окажутся на месте», — отметил Райдер.

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Он добавил, что обучение на Bradley будет проходить в Германии на базе общевойсковой подготовки в Графенвере.

Представитель Пентагона также подчеркнул, что США предоставляют Украине технику и вооружение не только для обороны, но и для освобождения украинских территорий.

6 января США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на рекордную сумму в почти 3 млрд долларов для борьбы с армией РФ.

Инфографика: NV

Президент Украины Владимир Зеленский назвал новый пакет помощи США «очень мощным». В Белом доме сказали, что он поможет защитникам Украины, которые дают отпор российским оккупантам на Донбассе.

Среди прочего, в новый пакет помощи войдут 50 БМП Bradley, управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow, бронемашины HMMWV (Humvee) и десятки тысяч артснарядов.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   США Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Военная помощь Пентагон БМП M2 Bradley

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