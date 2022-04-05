Обнародовано видео, как российская БМД расстреливает мирного жителя в Буче

5 апреля, 12:45
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Жертвами военных преступлений ВС РФ в Буче стали сотни мирных жителей (Фото:Скриншот видео Суспільного)

Жертвами военных преступлений ВС РФ в Буче стали сотни мирных жителей (Фото:Скриншот видео Суспільного)

Украинские СМИ обнародовали очередное доказательство военных преступлений ВС РФ в Буче Киевской области.

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Во вторник, 5 апреля, Суспільне опубликовало видео, на котором запечатлено, как российская БМД (боевая машина десанта) расстреливает из крупнокалиберного оружия мирного жителя, ехавшего по улице на велосипеде.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=bYVYuDWyQNg&t=2s

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни человек.

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В свою очередь кремлевская пропаганда попыталась распространить фейк, якобы мирные жители были казнены уже после ухода ВС РФ из города, однако спутниковые снимки подтвердили, что люди были убиты именно с приходом российских войск.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Буча Киевская область Мирные жители Военные преступления Война России против Украины

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