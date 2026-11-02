В Петропавловской Борщаговке начались столкновения: толпа пыталась перевернуть автобус с 14 военными, которых должны доставить в больницу

Буданов также сообщил, что обстоятельства происшествия и условия пребывания военных в здании проверяются Государственным бюро расследований (Фото: Скриншот /hromadske)

В здании в Петропавловской Борщаговке Киевской области находились 14 человек . Военнослужащих должны вывезти оттуда и доставить в больницу, однако толпа блокирует автобус.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в комментарии 24 Каналу.

Он назвал события у здания «классической уличной акцией», которая, по его мнению, не должна была иметь место. Буданов подчеркнул, что блокировка автобуса препятствует оказанию медицинской помощи военным, которые в ней нуждаются.

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По информации корреспондента Радио Свобода, толпа пыталась опрокинуть автобус, который должен был вывезти военнослужащих. На момент сообщения транспортное средство оставалось заблокированным и не могло тронуться с места.

По сообщению корреспондентов hromadske, впоследствии возле здания началась драка, на месте слышались звуки выстрелов. Также известно о раненых. Других подробностей об их количестве и состоянии пока нет.

Буданов также сообщил, что обстоятельства происшествия и условия пребывания военных в здании проверяют Государственное бюро расследований и другие соответствующие органы.

Он добавил, что подобных зданий в Украине много. Почему существуют такие объекты, что происходит внутри и откуда берутся случаи самовольного оставления части (СЗЧ), обещают выяснить.

Ситуация в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября в соцсетях распространилось сообщение о том, что якобы в подвале одного из домов в Петропавловской Борщаговке под Киевом вооруженные люди удерживают около 40 человек и не пускают к ним медиков. Полиция Киевской области назвала информацию о незаконном удержании людей и гибели одного из них ложной.

Днём 2 ноября возле дома собралось около сотни человек. Часть из них назвали себя родственниками мужчин, которых, по их словам, там избивают, не пускают к ним медиков и ещё и требуют деньги за свидание. Подтверждений этому родственники не предоставили. Люди выламывали ворота, разбили окна и забор, неизвестные бросали дымовые шашки и распыляли газ. Четырёх мужчин доставили в больницу.

Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко пояснил, что здание использовалось в качестве временного пункта размещения мобилизованных, а четверо госпитализированных находились в СЗЧ. В корпусе Азов, к которому относится эта часть, подтвердили, что эти четверо получили травмы, и пообещали наказать виновных, если подтвердится факт незаконного насилия.

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Вечером в Национальной гвардии объявили о служебном расследовании, а к выяснению обстоятельств присоединились ГБР и Офис военного омбудсмена. Омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что её офис работает на месте совместно с командованием НГУ. На место также прибыл глава Офиса президента Кирилл Буданов, а людей из здания начали выводить.