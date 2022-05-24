Блокада Одесского порта: Британия не будет отправлять в Черное море свои военные корабли 24 мая, 15:46 Цей матеріал також доступний українською Блокада кораблями РФ украинских портов грозит глобальным продовольственным кризисом (Фото:Одесский морской порт)

Власти Великобритании не будет отправлять в Черное море свои военные корабли для сопровождения судов с украинским зерном из заблокированного РФ Одесского порта.

Война России против Украины — главные события 24 мая

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя британского правительства.

При этом, по его словам, Лондон продолжит поиски путей для возобновления украинского продовольственного экспорта, несмотря на препятствия, искусственно создаваемые кремлевским режимом.

Видео дня

«Подлая блокада Одессы Путиным не позволяет продовольствию попасть к людям, которые в нем нуждаются. Мы продолжим интенсивно работать с международными партнерами, чтобы найти пути для возобновления экспорта зерна из Украины. Однако в настоящее время нет планов по размещению британских военных кораблей в Черном море», — пояснили британские власти.

В свою очередь глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее выступил с предложением организовать международную военно-морскую операцию для вывоза украинского зерна из заблокированного РФ Одесского порта.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.