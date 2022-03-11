1582 мирных жителя Мариуполя погибли в результате блокады и обстрела города российскими войсками — горсовет 11 марта, 18:22 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов Россией жилого квартала в Мариуполе, 10 марта 2022 года (Фото:Armed Forces of Ukraine/Handout via REUTERS)

С начала полномасштабной войны России против Украины оккупанты убили 1582 мирных жителя Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета в Telegram.

«1582 мирных мариупольца убиты российскими оккупационными войсками за 12 суток блокады города и беспощадного обстрела жилых кварталов. Светлая память погибшим в этой ужасной войне. Каждый оккупант будет гореть в аду. Мы никогда не забудем и никогда не простим это преступление против человечества, против Украины, против Мариуполя!» — подчеркнули в горсовете.

Более недели Мариуполь находится в полной блокаде и под непрерывными обстрелами российских войск. Уже уничтожены детская больница, роддом и технический университет. Оккупанты отказываются организовать гуманитарный коридор для подвоза продуктов питания и вывоза мирного населения.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал ситуацию в Мариуполе «актом геноцида».

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