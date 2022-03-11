В том числе 34 ребенка. Российские оккупанты заблокировали в Мариуполе 86 граждан Турции 11 марта, 15:35 Цей матеріал також доступний українською Центр Мариуполя после бомбежек (Фото:Полк Азов via Telegram)

Около 90 граждан Турции заблокированы в Мариуполе. Сегодня в сторону их укрытия ведутся обстрелы — журналист Радио НВ.



В оккупированном и заблокированном Мариуполе находятся 86 граждан Турции. Об этом сообщил журналист Радио НВ Павел Казарин, ссылаясь на информацию Петра Андрющенко, советника мэра Мариуполя. Они находятся в укрытии на территории мечети в Приморском районе города.

«Из них 34 ребенка. И именно сейчас российская армия ведет обстрел из района поселка Широкая Балка в направлении города (без перерыва с 6 часов утра). Направление обстрела в том числе по зданию мечети», — написал Казарин.

Информация о том, что в Мариуполе могут быть заблокированы граждане других государств уже появлялась ранее. Но впервые названо их количество.

«Неужели лидер нации будет спокойно наблюдать за бесчеловечным уничтожением граждан Турции, ограничившись лишь гарантией бессодержательных переговоров РФ и Украины?» — обратился Казарин к президенту Турции Реджепу Эрдогану.

Более недели Мариуполь находится в полной блокаде и под непрерывными обстрелами. С 9 марта проводятся авианалеты с бомбардировками. Уже уничтожены детская больница, роддом и технический университет. Войска РФ отказываются организовать гуманитарный коридор для подвоза продуктов питания и вывоза мирного населения.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал ситуацию в Мариуполе «актом геноцида».

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