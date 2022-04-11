В порту Мариуполя российские оккупанты захватили в плен экипаж и жену капитана грузового судна — Денисова 11 апреля, 17:02 Цей матеріал також доступний українською Грузовое судно под флагом Либерии находилось в порту Мариуполя (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

В порту Мариуполя российские оккупанты обстреляли грузовое судно SMARTA и захватили в плен экипаж и жену капитана.

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Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, предварительно, пленные вывезены в направлении временно оккупированного Донецка.

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«18 человек являются гражданами Украины, один — гражданин Египта. Связи с экипажем и женой капитана нет. Перед захватом моряков русские войска обстреливали судно», — уточнила Денисова.

Омбудсмен рассказала, что сухогруз зашел в порт Мариуполя 21 февраля и далее следовал в Турцию. Из-за активной российской военной агрессии он не получил разрешение на выход в море и остался пришвартованным к 18-му причалу Мариупольского порта.

Это не первый случай, когда оккупанты обстреливают суда в порту Мариуполя. В ночь на 8 апреля был атакован ледокол Капитан Белоусов, в момент обстрела там находился гражданский экипаж. Один человек погиб, еще несколько получили ранения.

5 апреля российские оккупанты обстреляли в порту Мариуполя гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, оно шло под воду.



Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Многие не могут найти своих родных, которые остались в городе с момента полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.

Российские оккупанты блокируют централизованную эвакуацию из города. Люди могли покинуть Мариуполь только на частном транспорте или пешком.

Некоторые районы Мариуполя контролируются российскими оккупантами. Они обстреливают город с земли, воздуха и моря.

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