«Из говна и палок». Оккупанты «обновили» стелу на въезд в Мариуполь — советник мэра 10 июня, 17:41 Цей матеріал також доступний українською «Обновленная» стела Мариуполя (Фото:Скриншот видео Андрющенко / Telegram)

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал «обновленную» оккупантами стелу на въезде в город, где россияне пытались заменили украинскую букву «i» на российскую — «и»

Комментируя это, Андрющенко добавил, что россияне обновили стелу из «говна и палок».

«Как смогли — из говна и палок растащили и вонзили какую-то металлическую хрень, чтобы походило на российское „и“. Ожидаемо. Какие дизайнеры такая и стелла», — заявил он.

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Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.



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