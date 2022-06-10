«Из говна и палок». Оккупанты «обновили» стелу на въезд в Мариуполь — советник мэра

10 июня, 17:41
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«Обновленная» стела Мариуполя (Фото:Скриншот видео Андрющенко / Telegram)

«Обновленная» стела Мариуполя (Фото:Скриншот видео Андрющенко / Telegram)

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал «обновленную» оккупантами стелу на въезде в город, где россияне пытались заменили украинскую букву «i» на российскую — «и»

Комментируя это, Андрющенко добавил, что россияне обновили стелу из «говна и палок».

«Как смогли — из говна и палок растащили и вонзили какую-то металлическую хрень, чтобы походило на российское „и“. Ожидаемо. Какие дизайнеры такая и стелла», — заявил он.

Видео дня

Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

https://www.youtube.com/watch?v=djGK0qVoPMM
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Российская пропаганда Война России против Украины

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