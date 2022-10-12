Азовец Кротевич рассказал, как стало ясно, что Мариуполь в окружении 12 октября, 15:22 Завод Азовсталь в Мариуполе, 25 сентября (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Начальник штаба полка Азов Богдан Кротевич с позывным Тавр в интервью Радио НВ рассказал, как стало понятно, что Мариуполь в окружении.

Кротевич рассказал Радио НВ, что планировалось вывезти группу спецназовцев из Азова из Мариуполя, чтобы они автономно действовали как диверсионные группы в Запорожской области.

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«Нам патрульная полиция помогла с [операцией] очень сильно. Она предоставила нам гражданские автомобили со штрафплощадки. Мы переодели всех в гражданское, забросили туда БК, вооружение и т.д. Они начали выезжать в запорожском направлении по запорожской трассе. В первом населенном пункте по запорожской трассе должен быть батальон, если я не ошибаюсь, Айдар. Но, к сожалению, в тот момент с ними не было связи. Вообще ни у кого, ни у нас, ни у старшего начальника, который [из ООС, ОТУ (оперативно-тактическая группировка)]», — объяснил он.

По словам начальника штаба полка Азов, эта колонна наткнулась на российский блокпост.

«На блокпосту был танк, бронемашина, несколько военнослужащих из РФ, то есть они закрыли кольцо еще не южной группировкой, которая шла из Крыма. Они закрыли кольцо, пройдя между Волновахой и Мариуполем, и таким образом уже начали выставлять блокпосты. У нас произошло сражение. Только благодаря профессионализму наших ребят, у нас ни одного убитого ранен один, но ему только палец отстрелили», — описал Кротевич дальнейшие события.

4 марта Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты окружили Мариуполь.

Защитники Украины три месяца держали оборону в Мариуполе в крайне тяжелых условиях и не пустили группировку в 20 тысяч российских захватчиков в Запорожскую и дальше в Донецкую область. 16 мая командиры подразделений, находившихся на заводе Азовсталь, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизнь личного состава.

Президент Владимир Зеленский 6 июня говорил, что в российском плену находятся более 2,5 тысячи защитников Мариуполя с завода Азовсталь. 29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, во время которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из которых 43 военнослужащих полка Азов.

21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров Азовстали (сейчас находятся в Турции), а также десять иностранцев, некоторым из которых оккупанты угрожали казнью (их самолет прибыл в Саудовскую Аравию).

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука.

