Четырем жителям Киева, снимавшим работу ПВО во время атак РФ, вынесли приговоры 23 августа, 14:59 Во время майских атак РФ на Киев блогеры снимали работы ПВО (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Четырех жителей Киева приговорили к пяти годам условно за распространение работы ПВО во время атак РФ на украинскую столицу в мае текущего года.

Как сообщили в пресс-службе прокуратура Киева, блогеров судили по обвинению в распространении несанкционированной информации о расположении Вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114−2 УК Украины).

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Они снимали на видео и распространяли в соцсетях размещение Вооруженных Сил Украины, направление систем ПВО, а также результаты поражения воздушных целей.

Все фигуранты признали свою вину в полном объеме. В июле обвинительные акты в отношении указанных лиц были направлены в районные суды Киева.

Обвиняемым назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы каждому с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком от одного до трех лет соответственно. Приговоры вступили в законную силу.

17 мая СБУ разоблачила шестерых блогеров, которые снимали и распространяли фото и видео работы ПВО — следователи открыли дело. Также киберспециалисты заблокировали работу онлайн-камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу противовоздушной обороны.

Позже были установлены еще девять блогеров, снимавших работу ПВО.

