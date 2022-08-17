Поклонница террористов «ДНР». Блогершу из Краматорска будут судить за отрицание агрессии РФ против Украины — прокуратура 17 августа, 15:09 Блогерку из Краматорска будут судить (Фото:don.gp.gov.ua)

Блогершу из Краматорска будут судить за отрицание агрессии РФ — она рассказывала в прямом эфире о «легитимности» террористической организации «ДНР» и отрицала оккупацию украинских городов захватчиками.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой прокуратуры.

По данным следствия, в марте 2022 года местная жительница, используя собственный аккаунт в соцсети, разместила видеозапись прямой трансляции, в которой признавала «правомерное намерение отсоединения» Краматорска от Украины в 2014 году.

Видео дня

В прокуратуре заявили, что блогерша отрицала вооруженную агрессию РФ против Украины, оккупацию врагом украинских городов, а также выражала свою приверженность созданию и существованию террористической организации «ДНР». Указанное видео было просмотрено пользователями более 1500 раз.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры завершено досудебное расследование в отношении гражданки Украины по факту оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины и распространения материалов с отрицанием временной оккупации части территории Украины, совершенных повторно (ч. 2, ст. 436-2 УК Украины).

Обвинительный акт направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

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