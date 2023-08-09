Украинского блогера, который препятствовал вручению повесток, отправили под стражу 9 августа, 23:47 Марьян Чава (Фото:Скриншот видео Марьян Чава/Youtube)

Во вторник, 8 августа, Львовский апелляционный суд отправили жителя Дрогобыча блогера Марьяна Чаву под стражу на 60 дней, до 25 сентября, с возможностью внесения более 214 тысяч гривен залога.

Об этом сообщила пресс-служба апелляционного суда.

Следователь судья Галицкого районного суда Львова 25 июля отправил Чаву на круглосуточный домашний арест на 2 месяца. Прокурор подал апелляционную жалобу, потому что, мол, такая мера пресечения не обеспечит должное поведение подозреваемого.

Видео дня

Львовский апелляционный суд удовлетворил апелляцию и отменил определение следователя судьи. Чаву отправили под стражу на 60 дней, до 25 сентября, с возможностью внесения более 214 тысяч гривен залога.

По данным следствия, подозреваемый опубликовал в Facebook, YouTube и мессенджере Telegram высказывания, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в государстве, деморализацию армии и формирование предпосылок для дискредитации имиджа Украины на международной арене.

Львовская прокуратура уточняла, что житель Дрогобыча, в частности, в одном из прямых эфиров подозреваемый называл представителей ВСУ преступниками.

«Фигурант неоднократно препятствовал законному вручению повесток представителями ТЦК, прогоняя их и называя „шакалами“. При этом утверждал, что военные, получившие ранения на фронте и начавшие работать в вышеуказанном учреждении, являются преступниками. Призвал препятствовать их деятельности», — говорится в сообщении.

Мужчина подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.114−1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований), ч.1 ст.435−1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему), ч. 2 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) УК Украины.