В российском видеочате блогер наткнулась на маленького мальчика, депортированного из Украины 2 апреля, 20:01 Мальчик, которого депортировали из Украины (Фото:Скриншот видео Mar: A / Twitter)

В сети распространяется ролик из российского видеочата, на котором украинка разговаривает с мужчиной, утверждающим, что находится в Чечне.

На видео рядом с ним сидел малолетний мальчик, в начале воскликнувший Слава Украине.

На вопрос женщины о местонахождении мужчины, тот ответил, что не понимает украинский язык.

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Впрочем, когда находившийся рядом ребенок перевел вопрос на русский — женщина осознала, что мальчик понимает украинский язык и, вероятно, сам из Украины.

Женщина пыталась узнать откуда он, однако ребенок испуганно смотрел в камеру и почти ничего не смог сказать.

Позже мужчина заверил, что ребенок из Киева.

На видео за кадром также слышны другие хохочущие мужские голоса, которые говорят, что вместе «пойдут брать Киев».

Сначала в сети распространилась информация о том, что, вероятно, на видео восьмилетний Иван Малиновский, пропавший в октябре 2022 года в Херсонской области.

Позже в Службе розыска детей Магнолия опровергли информацию о том, что парень на видео — Иван Малиновский.

«Мы тщательно проверили информацию, а также связались с разыскивающей его мамой Ивана. Женщина подтвердила, что на видео не ее сын, не Иван Малиновский!», — говорится в сообщении.

В проекте Найти своих, который занимается поиском пропавших, в комментарии Украинской правде сообщили, что мальчика с видео узнали родные.