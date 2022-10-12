Болгария опровергла свою причастность к подрыву Крымского моста

12 октября, 05:54
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Взрыв на Крымском мосту прогремел 8 октября (Фото:REUTERS/Stringer)

Взрыв на Крымском мосту прогремел 8 октября (Фото:REUTERS/Stringer)

Правительство Болгарии опровергло заявления российской пропаганды о том, что грузовик, который обвиняют в подрыве Крымского моста, начал свою маршрут в Болгарии.

Об этом сообщает БГНЕС.

«Бесспорно установлено, что взорванный на Крымском мосту грузовик никогда не находился на территории Республики Болгария, которая была указана как начальный пункт ее маршрута», — сообщило правительство.

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8 октября на Крымском мосту, который соединяет Россию и оккупированный ею полуостров и через который оккупанты перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Мост был частично разрушен, движение по нему закрыли.

В России сначала утверждали, что горит «цистерна с топливом», а позже заявили, что на Крымском мосту «подорвали грузовой автомобиль». Пропагандисты утверждают, что в результате взрыва погибли четыре человека.

Вечером оккупанты заявили, что возобновили движение по Крымскому мосту с ограничениями. Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с «чрезвычайной ситуацией» на оккупированном полуострове.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что взрыв на мосту мог стать частью борьбы российских силовиков между собой. Источники НВ сообщили, что подрыв на Крымском мосту — спецоперация СБУ. В спецслужбе отказались комментировать эту информацию: «Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого другого государственного органа Украины в „бавовне“ будем комментировать после нашей окончательной победы».

https://www.youtube.com/watch?v=IJ9b2bE7y7c
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Крым Болгария Российская пропаганда Война в Украине Крымский мост Война России против Украины

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