Болгария опровергла свою причастность к подрыву Крымского моста 12 октября, 05:54 Взрыв на Крымском мосту прогремел 8 октября (Фото:REUTERS/Stringer)

Правительство Болгарии опровергло заявления российской пропаганды о том, что грузовик, который обвиняют в подрыве Крымского моста, начал свою маршрут в Болгарии.



Об этом сообщает БГНЕС.

«Бесспорно установлено, что взорванный на Крымском мосту грузовик никогда не находился на территории Республики Болгария, которая была указана как начальный пункт ее маршрута», — сообщило правительство.

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8 октября на Крымском мосту, который соединяет Россию и оккупированный ею полуостров и через который оккупанты перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Мост был частично разрушен, движение по нему закрыли.

В России сначала утверждали, что горит «цистерна с топливом», а позже заявили, что на Крымском мосту «подорвали грузовой автомобиль». Пропагандисты утверждают, что в результате взрыва погибли четыре человека.

Вечером оккупанты заявили, что возобновили движение по Крымскому мосту с ограничениями. Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с «чрезвычайной ситуацией» на оккупированном полуострове.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что взрыв на мосту мог стать частью борьбы российских силовиков между собой. Источники НВ сообщили, что подрыв на Крымском мосту — спецоперация СБУ. В спецслужбе отказались комментировать эту информацию: «Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого другого государственного органа Украины в „бавовне“ будем комментировать после нашей окончательной победы».