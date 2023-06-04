Близкий человек попал в плен: как действовать и к кому обращаться
Обмен пленными (Фото:ОПУ)
Национальное информационное бюро (НИБ) при Минреинтеграции напоминает алгоритм действий, если вы узнали о попадании близкого человека во вражеский плен.
Сбор информации об обстоятельствах захвата человека в плен
Прежде всего нужно стараться собрать как можно больше информации об обстоятельствах захвата человека в плен. В том числе от его собратьев, их родных или из социальных сетей.
Следует сразу записывать полученные данные, которые необходимо сообщать исключительно в ответственные государственные органы. В частности, в:
— отделение Национальной полиции, подав соответствующее заявление;
— НИБ на круглосуточную горячую линию по номеру 16−48 (для звонков из-за рубежа
— Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными по номеру: 0 800 300 529;
— Объединенного центра по поиску и освобождению пленных, который функционирует при Службе безопасности Украины, по телефонам: (067) 650−83−32 и (098) 087−36−01.
Что делать, когда человек не выходит на связь
Однако бывают ситуации, когда подтверждения пребывания человека в плену нет, но он больше не выходит на связь.
В таком случае также можно обратиться в Национальное информационное бюро. Или же позвонить на горячую линию Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, по номеру: 0 800 339 247. В выходные можете отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896−04−21.