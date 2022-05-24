«На Донбассе россияне устроили бойню». Ближайшие недели будут сложными — Зеленский 24 мая, 00:20 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что ближайшие недели войны будут сложными. Самая тяжелая боевая ситуация сейчас на Донбассе.

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«Российские оккупанты очень стараются показать, что они якобы не отдадут захваченные районы Харьковской области, не отдадут Херсонскую область, оккупированную территорию Запорожской области и Донбасс. Где-то наступают, куда-то подтягивают резервы, где-то пытаются укрепить позиции. Ближайшие недели войны будут сложными, и мы должны это осознавать», — сказал президент.

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По его словам, у украинцев нет альтернативы, кроме как бороться и победить, освободить землю и наших людей, потому что россияне «хотят забрать у нас не просто что-то, а все, что у нас есть, включая право на жизнь».

Зеленский также сообщил, что самая тяжелая боевая ситуация сейчас на Донбассе, где россияне устроили «бойню».

«Бахмут, Попасная, Северодонецк – в этом направлении оккупанты сосредоточили наибольшую активность в это время. Они устроили там бойню и пытаются уничтожить все живое, буквально. Никто не разрушал Донбасс так, как это делают сейчас российские военные», — сказал он.

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