Сеть АЗК KLO запустила телеграмм-бот, помогающий найти необходимые сервисы неподалеку от пользователя

8 декабря, 12:29
Новости компаний
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АЗК KLO

АЗК KLO

Реагируя на потребности водителей и пешеходов в современных украинских реалиях, компания запустила @kloua_bot. Достаточно поделиться геоданными и бот поможет найти ближайший АЗК и предоставит следующую актуальную информацию:

  • имеющиеся виды горючего;
  • сеть WI-FI;
  • наличие генератора и график его отдыха при длительном отключении света;
  • возможность приобрести продукты и выпить кофе;
  • снятие наличных до 6000 гривен в кассе без комиссии;
  • оплата услуг через платежный терминал в зале.

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АЗК KLO
Фото: АЗК KLO

С первого дня войны KLO поддерживали украинцев в их желании двигаться дальше, несмотря на сложные обстоятельства. После обращения президента Украины Владимира Зеленского о развертывании «Пунктов несокрушимости», KLO присоединились к этой инициативе", — добавили в компании.

АЗК KLO основаны в 1995 году. За это время сеть существенно расширилась и теперь насчитывает 74 заправки.

АЗК KLO
Фото: АЗК KLO

Еще недавно станции KLO находились только в Киеве и области, теперь франшизные объекты KLO можно найти и на западе Украины.

После начала полномасштабной войны компания адаптировала свою миссию под условия настоящего. 2300 сотрудников KLO делают все от них зависящее, чтобы придать украинцам силы двигаться дальше.

Теги:   АЗС Wi-Fi Свет Генератор АЗК KLO КЛО

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