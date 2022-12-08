Сеть АЗК KLO запустила телеграмм-бот, помогающий найти необходимые сервисы неподалеку от пользователя
АЗК KLO
Реагируя на потребности водителей и пешеходов в современных украинских реалиях, компания запустила @kloua_bot. Достаточно поделиться геоданными и бот поможет найти ближайший АЗК и предоставит следующую актуальную информацию:
- имеющиеся виды горючего;
- сеть WI-FI;
- наличие генератора и график его отдыха при длительном отключении света;
- возможность приобрести продукты и выпить кофе;
- снятие наличных до 6000 гривен в кассе без комиссии;
- оплата услуг через платежный терминал в зале.
С первого дня войны KLO поддерживали украинцев в их желании двигаться дальше, несмотря на сложные обстоятельства. После обращения президента Украины Владимира Зеленского о развертывании «Пунктов несокрушимости», KLO присоединились к этой инициативе", — добавили в компании.
АЗК KLO основаны в 1995 году. За это время сеть существенно расширилась и теперь насчитывает 74 заправки.
Еще недавно станции KLO находились только в Киеве и области, теперь франшизные объекты KLO можно найти и на западе Украины.
После начала полномасштабной войны компания адаптировала свою миссию под условия настоящего. 2300 сотрудников KLO делают все от них зависящее, чтобы придать украинцам силы двигаться дальше.