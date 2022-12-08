Сеть АЗК KLO запустила телеграмм-бот, помогающий найти необходимые сервисы неподалеку от пользователя 8 декабря, 12:29 Новости компаний АЗК KLO

Реагируя на потребности водителей и пешеходов в современных украинских реалиях, компания запустила @kloua_bot. Достаточно поделиться геоданными и бот поможет найти ближайший АЗК и предоставит следующую актуальную информацию:

имеющиеся виды горючего;

сеть WI-FI;

наличие генератора и график его отдыха при длительном отключении света;

возможность приобрести продукты и выпить кофе;

снятие наличных до 6000 гривен в кассе без комиссии;

оплата услуг через платежный терминал в зале.

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Фото: АЗК KLO

С первого дня войны KLO поддерживали украинцев в их желании двигаться дальше, несмотря на сложные обстоятельства. После обращения президента Украины Владимира Зеленского о развертывании «Пунктов несокрушимости», KLO присоединились к этой инициативе", — добавили в компании.

АЗК KLO основаны в 1995 году. За это время сеть существенно расширилась и теперь насчитывает 74 заправки.

Фото: АЗК KLO

Еще недавно станции KLO находились только в Киеве и области, теперь франшизные объекты KLO можно найти и на западе Украины.

После начала полномасштабной войны компания адаптировала свою миссию под условия настоящего. 2300 сотрудников KLO делают все от них зависящее, чтобы придать украинцам силы двигаться дальше.