Стратегия Путина в Украине не сработала и уже не сработает — Блинкен 30 ноября, 18:12 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Стратегия российского диктатора Владимира Путина заморозить и истощить украинцев не сработала и уже не сработает.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Бухаресте, сообщает Укринформ.

По его словам, США и союзники по Альянсу, учитывая ситуацию, осознают, какие вызовы ждут впереди. Схема действий Путина понятна: он хочет заморозить и истощить украинцев, заставить их покинуть свои дома, превратив в оружие энергию и продовольствие, причем не только в Европе, но и во всем мире, и попытаться разделить коалицию, сопротивляющуюся этим планам.

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«Мы встретились в критический момент, когда Украина продолжает удерживать инициативу на поле боя, а президент Путин обратил свой взгляд и направил огонь против гражданского населения Украины. За прошедшие недели Россия разбомбила более трети энергетической системы Украины, обрекая миллионы людей на холод и тьму ввиду снижения температуры. Тепло, вода, электричество для детей, стариков, больных — именно это и есть новые цели Путина, именно по ним он наносит жестокие удары… Это варварство», — подчеркнул американский чиновник.

Он также подчеркнул, что если не бороться против российской агрессии, принять попытки Кремля силой сдвинуть границы, не противодействовать попыткам терроризировать мирное население, опасность станет больше для всех, и не только в Европе — во всем мире.