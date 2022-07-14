Россия заранее планировала фильтрацию и депортацию украинцев — Блинкен

14 июля, 04:42
Энтони Блинкен (Фото:Stefani Reynolds/Pool via REUTERS)

Энтони Блинкен (Фото:Stefani Reynolds/Pool via REUTERS)

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что Россия заранее планировала мероприятия по фильтрации и депортации украинцев на захваченных территориях.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Блинкен отметил, что такие же методы власти РФ использовали во время войны в Чечне. Глава Госдепа отметил, что примерно от 900 тысяч до 1,6 миллиона украинцев, в том числе 260 тысяч детей, были допрошены, задержаны и депортированы из своих домов.

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«Незаконная передача и депортация находящихся под защитой лиц является серьезным нарушением Четвертой Женевской конвенции о защите гражданских лиц и является военным преступлением», — заявил Блинкен.

Глава Госдепа считает, что власти РФ проводят свои действия «в очевидной попытке изменить демографический состав части Украины».

«Поэтому мы поддерживаем усилия украинских и международных органов по сбору, документированию и сохранению доказательств зверств», — заявил Блинкен.

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27 июня лидеры стран G7 потребовали от России вернуть домой депортированных украинцев.

Издание The Independent сообщило, что российский диктатор Владимир Путин распорядился отправить в отдаленные уголки страны, в частности в Сибирь и за Полярный круг, почти 100 тысяч украинцев, которых насильственно вывезли на территорию России.

20 июня вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сославшись на данные украинской разведки, заявила, что Россия принудительно депортировала на свою территорию 1 миллион 200 тысяч украинских граждан.

По ее словам, 240 тысяч депортированных — дети, 2 тысячи из них — дети-сироты.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал депортацию детей из Украины одним из самых подлых преступлений российских оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=6QoXuJGqTTQ
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Война в Украине депортация Энтони Блинкен Война России против Украины

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