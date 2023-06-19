Китай заверил, что не будет поставлять оружие РФ — Блинкен 19 июня, 17:32 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Элизабет Франц)

В понедельник, 19 июня, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти Китая не передавали и не будут передавать России оружие для использования в войне против Украины.

Об этом Блинкен сказал на брифинге после переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.

«Это не новость, что Китай говорил в последние недели и повторял не только нам, но и многим другим странам, что они не предоставляют и не будут предоставлять России летальной помощи для использования в Украине, и это важное обязательство и важная политика», — отметил глава Госдепартамента США.

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В то же время Блинкен отметил, что США обеспокоены возможностью передачи военной помощи России через китайские частные компании. Ведь в определенных случаях такие поставки могут быть направлены на укрепление военного потенциала России.

«Это вызывает беспокойство, и я указал на это нашим китайским коллегам и призвал их быть бдительными в этом вопросе», — добавил госсекретарь.

Ранее Энтони Блинкен, который находится с визитом в Пекине, встретился с главой Китая Си Цзиньпином.

18 июня Блинкен прибыл в Пекин. Он стал первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай за последние пять лет. Одной из главных целей его поездки в Пекин является установление «открытого и мощного общения» с китайскими официальными лицами.

Блинкен уже встретился с главой МИД Китая Цинь Ганом. Их разговор длился более пяти часов, в частности говорили в основном о войне России против Украины.

Китай воздерживается от открытой критики развязанной Россией полномасштабной войны против Украины и утверждает, что якобы занимает «объективную и справедливую позицию».

13 апреля издание The Washington Post сообщило о слитых в сеть секретных документах США, по которым Китай одобрил предоставление летальной военной помощи стране-агрессору России в начале 2023 года