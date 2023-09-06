Зеленский встретился с Блинкеном в Киеве: обсудили помощь США и контрнаступление

6 сентября, 23:11
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Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Kevin Wurm)

Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Kevin Wurm)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, находясь в Киеве в среду, 6 сентября, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа США.

Глава государства поблагодарил Блинкена, Белый дом и президента США Джо Байдена за оказанную Украине помощь, в частности на поле боя и в энергетическом секторе.

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Президент отметил, что впереди у Украины тяжелая зима, однако он уверен, что украинцы ее переживут.

В то же время Блинкен отметил, что рад видеть Зеленского и всю команду Офиса президента. Он отметил, что это его четвертый визит в Украину с начала полномасштабного российского вторжения, и его поражает мужество и стойкость украинских военных, украинского народа и украинских лидеров.

По его словам, он приехал по просьбе Байдена, чтобы вновь подтвердить поддержку от США.

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«Президент Байден попросил меня приехать, чтобы еще раз подтвердить нашу поддержку, чтобы убедиться, что мы максимизируем усилия, которые мы и другие страны прилагаем в отношении такого неотложного вызова, как контрнаступление, а также относительно долгосрочных усилий, чтобы помочь Украине создавать силы для будущего, которые могут сдерживать и защищать от любой будущей агрессии», — подчеркнул госсекретарь.

Блинкен добавил, что США видит прогресс в контрнаступлении ВСУ на фронте. Он отметил, что Джо Байден также ожидает встречи с Зеленским.

«Я с нетерпением жду обсуждения целого ряда вопросов, которые у нас есть, и я знаю, что президент будет с нетерпением ждать встречи с вами в ближайшее время», — отметил госсекретарь.

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В среду, 6 сентября, Блинкен прибыл с официальным двухдневным визитом в Украину. В Киеве Блинкен прежде всего почтил память погибших защитников Украины на Берковецком кладбище.

Он также встретился с Дмитрием Кулебой, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и будет иметь встречи с представителями гражданского общества Украины.

Блинкен во время встречи с Дмитрием Кулебой отметил, что Украина достигла «значительного прогресса» за время контрнаступления. Он также анонсировал выделение более миллиарда долларов на помощь Украине.

Также США официально объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В частности, американская сторона передаст снаряды с обедненным ураном.

Новый пакет военной помощи в 175 миллионов долларов включает в себя: дополнительное оборудование ПВО; артиллерийские боеприпасы; противотанковое оружие и другое оборудование.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   США Переговоры Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Военная помощь Дипломатия Финансовая помощь Владимир Зеленский Контрнаступление Энтони Блинкен Война России против Украины

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