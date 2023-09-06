Зеленский встретился с Блинкеном в Киеве: обсудили помощь США и контрнаступление 6 сентября, 23:11 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Kevin Wurm)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, находясь в Киеве в среду, 6 сентября, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа США.

Глава государства поблагодарил Блинкена, Белый дом и президента США Джо Байдена за оказанную Украине помощь, в частности на поле боя и в энергетическом секторе.



Видео дня

Президент отметил, что впереди у Украины тяжелая зима, однако он уверен, что украинцы ее переживут.



В то же время Блинкен отметил, что рад видеть Зеленского и всю команду Офиса президента. Он отметил, что это его четвертый визит в Украину с начала полномасштабного российского вторжения, и его поражает мужество и стойкость украинских военных, украинского народа и украинских лидеров.



По его словам, он приехал по просьбе Байдена, чтобы вновь подтвердить поддержку от США.



«Президент Байден попросил меня приехать, чтобы еще раз подтвердить нашу поддержку, чтобы убедиться, что мы максимизируем усилия, которые мы и другие страны прилагаем в отношении такого неотложного вызова, как контрнаступление, а также относительно долгосрочных усилий, чтобы помочь Украине создавать силы для будущего, которые могут сдерживать и защищать от любой будущей агрессии», — подчеркнул госсекретарь.

Блинкен добавил, что США видит прогресс в контрнаступлении ВСУ на фронте. Он отметил, что Джо Байден также ожидает встречи с Зеленским.



«Я с нетерпением жду обсуждения целого ряда вопросов, которые у нас есть, и я знаю, что президент будет с нетерпением ждать встречи с вами в ближайшее время», — отметил госсекретарь.

В среду, 6 сентября, Блинкен прибыл с официальным двухдневным визитом в Украину. В Киеве Блинкен прежде всего почтил память погибших защитников Украины на Берковецком кладбище.

Он также встретился с Дмитрием Кулебой, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и будет иметь встречи с представителями гражданского общества Украины.

Блинкен во время встречи с Дмитрием Кулебой отметил, что Украина достигла «значительного прогресса» за время контрнаступления. Он также анонсировал выделение более миллиарда долларов на помощь Украине.

Также США официально объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В частности, американская сторона передаст снаряды с обедненным ураном.

Новый пакет военной помощи в 175 миллионов долларов включает в себя: дополнительное оборудование ПВО; артиллерийские боеприпасы; противотанковое оружие и другое оборудование.