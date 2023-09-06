Блинкен объявил о выделении более миллиарда долларов на помощь Украине 6 сентября, 21:53 Госсекретарь США Энтони Блинкен с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой (Фото:BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS)

В среду, 6 сентября, государственный секретарь США Энтони Блинкен, находясь в Киеве, анонсировал выделение более миллиарда долларов на помощь Украине.

Об этом он заявил на брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«Сегодня мы анонсируем новый пакет помощи бюджетом более 1 миллиарда долларов. Он включает 665 миллион долларов для гражданской безопасности», — подчеркнул Блинкен.

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Он отметил, что с момента, как он был в Киеве год назад, Силы обороны Украины вернули более 50% оккупированных территорий.

По его словам, эта новая помощь существенно усилит, в частности, противовоздушную оборону.

В среду, 6 сентября, Блинкен прибыл с официальным двухдневным визитом в Украину. В Киеве Блинкен прежде всего почтил память погибших защитников Украины на Берковецком кладбище.

Он также встретился с Дмитрием Кулебой, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и будет иметь встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями гражданского общества Украины.

Блинкен во время встречи с Дмитрием Кулебой отметил, что Украина достигла "значительного прогресса" за время контрнаступления.

Также США официально объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В частности, американская сторона передаст снаряды с обедненным ураном.

Новый пакет военной помощи в 175 миллионов долларов включает в себя: дополнительное оборудование ПВО; артиллерийские боеприпасы; противотанковое оружие и другое оборудование.

Последний раз Блинкен приезжал в Киев 8 сентября 2022 года. Тогда он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, передав ему послание от американского коллеги Джо Байдена. Также Блинкен посетил Ирпень и встретился в госпитале с детьми, пострадавшими от российской агрессии.

Это уже третий визит главы Госдепа США в Украину с начала вторжения России. 25 апреля 2022 года Блинкен и глава Минобороны США Ллойд Остин также встречались в Киеве с Владимиром Зеленским.

