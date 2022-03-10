«Российские власти морят голодом украинские города». Блинкен сравнил нынешний Мариуполь с блокадой Ленинграда

10 марта, 05:07
Цей матеріал також доступний українською
Женщина с разбомбленным роддомом Мариуполя. 9 марта 2022 года. (Фото:Eugene Maloletka)

Женщина с разбомбленным роддомом Мариуполя. 9 марта 2022 года. (Фото:Eugene Maloletka)

Госсекретарь США Энтони Блинкен сравнил снимки блокадного Ленинграда времен Второй мировой войны и нынешнего Мариуполя, в котором российские оккупанты устроили гуманитарную катастрофу.

«Каждый русский знает о блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны. К сожалению, история повторилась, но теперь российские власти жестоко морят голодом украинские города», — написал Блинкен в Twiter, сопроводив пост двумя снимками — с 1942 и 2022-го.

https://twitter.com/SecBlinken/status/1501674484197208064

Напомним, накануне, 9 марта, Россия нанесла удар по роддому и детской больнице в Мариуполе. В горсовете заявили, что корпус, где недавно лечились дети, полностью уничтожен. Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество закрыть небо над Украиной и не игнорировать террор РФ.

https://www.youtube.com/embed/Um4FI9NVEpA

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате последнего авиаудара России в Мариуполе предварительно пострадали 17 человек, в том числе роженицы, погибших нет.

Слушайте подкаст на эту тему

Полномасштабная война России против Украины длится уже более двух недель: четверг, 10 марта — 15-й день вторжения. За это время российские войска потеряли в Украине более 12 тыс. человек, более 300 танков и более 1 тыс. единиц боевой бронетехники.

Читайте также:
1941−2022. В Сети сравнивают защиту Одессы от нацистской Германии и от России
Редактор: Мария Кабаций

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ