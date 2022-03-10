«Российские власти морят голодом украинские города». Блинкен сравнил нынешний Мариуполь с блокадой Ленинграда 10 марта, 05:07 Цей матеріал також доступний українською Женщина с разбомбленным роддомом Мариуполя. 9 марта 2022 года. (Фото:Eugene Maloletka)

Госсекретарь США Энтони Блинкен сравнил снимки блокадного Ленинграда времен Второй мировой войны и нынешнего Мариуполя, в котором российские оккупанты устроили гуманитарную катастрофу.

«Каждый русский знает о блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны. К сожалению, история повторилась, но теперь российские власти жестоко морят голодом украинские города», — написал Блинкен в Twiter, сопроводив пост двумя снимками — с 1942 и 2022-го.

Напомним, накануне, 9 марта, Россия нанесла удар по роддому и детской больнице в Мариуполе. В горсовете заявили, что корпус, где недавно лечились дети, полностью уничтожен. Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество закрыть небо над Украиной и не игнорировать террор РФ.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате последнего авиаудара России в Мариуполе предварительно пострадали 17 человек, в том числе роженицы, погибших нет.

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Полномасштабная война России против Украины длится уже более двух недель: четверг, 10 марта — 15-й день вторжения. За это время российские войска потеряли в Украине более 12 тыс. человек, более 300 танков и более 1 тыс. единиц боевой бронетехники.



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