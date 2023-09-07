Блинкен приехал к пограничникам в Киевской области. Ему показали оружие и подарили крымское вино — фото
Энтони Блинкен приехал к украинским пограничникам (Фото:BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS)
Госсекретарь США Энтони Блинкен на второй день своего визита в Украину, 7 сентября, посетил пограничников в Киевской области.
Как сообщает CNN, он приехал на объект Государственной пограничной службы. Там Блинкену должны были показать предоставленную американцами помощь — подземное укрытие, бронетехнику и беспилотники.
Агентство Reuters опубликовало фото, рассказав, что госсекретарю США подарили бутылку крымского вина его года рождения. Также он оставил свою подпись на флаге Украины.
Накануне Блинкен встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Он объявил о выделении более миллиарда долларов помощи и заявил о «значительном прогрессе» в контрнаступлении ВСУ. Также Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины, который впервые включает американские снаряды с обедненным ураном.