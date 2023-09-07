Блинкен приехал к пограничникам в Киевской области. Ему показали оружие и подарили крымское вино — фото 7 сентября, 12:20 Энтони Блинкен приехал к украинским пограничникам (Фото:BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен на второй день своего визита в Украину, 7 сентября, посетил пограничников в Киевской области.

Как сообщает CNN, он приехал на объект Государственной пограничной службы. Там Блинкену должны были показать предоставленную американцами помощь — подземное укрытие, бронетехнику и беспилотники.

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Агентство Reuters опубликовало фото, рассказав, что госсекретарю США подарили бутылку крымского вина его года рождения. Также он оставил свою подпись на флаге Украины.

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS

Накануне Блинкен встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Он объявил о выделении более миллиарда долларов помощи и заявил о «значительном прогрессе» в контрнаступлении ВСУ. Также Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины, который впервые включает американские снаряды с обедненным ураном.

