Блинкен назвал «еще одним проявлением жестокости» обстрел Львова

7 июля, 04:46
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Последствия обстрела Львова (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Последствия обстрела Львова (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что ракетный обстрел Львова является еще одним примером жестокости россиян.

«Атака России на западноукраинский город Львов — еще один пример жестокости Кремля», — заявил Блинкен.

Он подчеркнул, что США будут и в дальнейшем поддерживать Украину.

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В ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову. Силам ПВО удалось сбить семь из десяти Калибров. По состоянию на утро 7 июля разбор завалов продолжается. Известно о семи погибших и 40 раненых.

В результате атаки обломки одной из ракет упали на жилой дом. Разрушениям подверглись более 250 квартир, также повреждены общежития, два вуза и санаторная школа.

Козицкий уточнил, что обломки сбитых российских ракет также упали во Львовском и Золочевском районах области, есть незначительные разрушения.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Львов Госдеп Госдеп США Война в Украине Энтони Блинкен Война России против Украины

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