Блинкен назвал «еще одним проявлением жестокости» обстрел Львова
Последствия обстрела Львова (Фото:REUTERS/Roman Baluk)
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что ракетный обстрел Львова является еще одним примером жестокости россиян.
«Атака России на западноукраинский город Львов — еще один пример жестокости Кремля», — заявил Блинкен.
Он подчеркнул, что США будут и в дальнейшем поддерживать Украину.
В ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову. Силам ПВО удалось сбить семь из десяти Калибров. По состоянию на утро 7 июля разбор завалов продолжается. Известно о семи погибших и 40 раненых.
В результате атаки обломки одной из ракет упали на жилой дом. Разрушениям подверглись более 250 квартир, также повреждены общежития, два вуза и санаторная школа.
Козицкий уточнил, что обломки сбитых российских ракет также упали во Львовском и Золочевском районах области, есть незначительные разрушения.