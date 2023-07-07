Блинкен назвал «еще одним проявлением жестокости» обстрел Львова 7 июля, 04:46 Последствия обстрела Львова (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что ракетный обстрел Львова является еще одним примером жестокости россиян.

«Атака России на западноукраинский город Львов — еще один пример жестокости Кремля», — заявил Блинкен.

Он подчеркнул, что США будут и в дальнейшем поддерживать Украину.

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Russia’s attack on the western Ukrainian city of Lviv is yet another example of the Kremlin’s brutality—and why support for Ukraine’s defense against the Kremlin’s aggression is vital. U.S. commitment to Ukraine is unwavering. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 6, 2023

В ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову. Силам ПВО удалось сбить семь из десяти Калибров. По состоянию на утро 7 июля разбор завалов продолжается. Известно о семи погибших и 40 раненых.

В результате атаки обломки одной из ракет упали на жилой дом. Разрушениям подверглись более 250 квартир, также повреждены общежития, два вуза и санаторная школа.

Козицкий уточнил, что обломки сбитых российских ракет также упали во Львовском и Золочевском районах области, есть незначительные разрушения.