Дед новой главы МИ6 в Британии был выходцем из Украины, который сотрудничал с нацистами — СМИ

28 июня, 16:19
Поделиться:
Руководительни британской Тайной разведывательной службы (МИ6) Блейз Метревели (Фото: Cambridge Alumni / Facebook)

Руководительни британской Тайной разведывательной службы (МИ6) Блейз Метревели (Фото: Cambridge Alumni / Facebook)

Британские СМИ утверждают, что дед новой главы тайной разведывательной службы страны (МИ6) Блейз Метревели был выходцем из Украины, который во время Второй мировой войны служил нацистам.

Об этом в субботу, 28 июня, сообщает BBC.

Как свидетельствуют документы, которые проанализировали журналисты, родным дедом Метревели является Константин Добровольский, который во время Второй мировой войны мобилизовался в Красную армию, а затем перешел на сторону нацистов.

Реклама

Daily Mail
Фото: Daily Mail
Daily Mail
Фото: Daily Mail

В то же время Министерство иностранных дел Британии, которое комментирует данные от имени МИ6, заявило, что Метревели «не знала и не встречалась со своим дедом по отцовской линии».

«Происхождение Блейз полно конфликтов и споров, как и в случае многих людей с восточноевропейским происхождением, оно лишь частично известно», — сообщили в британском ведомстве.

Таблоид Daily Mail сообщает, что журналисты нашли сотни страниц документов в архиве в немецком Фрайбурге, которые свидетельствуют о том, что командиры Вермахта называли Добровольского Мясником или Агентом № 30.

Инфографика: Daily Mail

Также журналисты выяснили, что мужчина якобы лично участвовал в «истреблении евреев». Когда ему было 11 лет, большевики разрушили его дом и убили почти всех родственников. Добровольский годами скрывался, а затем его выслали в Сибирь за антисоветскую агитацию, антисемитизм и сокрытие своего происхождения. Из ссылки мужчина вернулся в 1937 году.

BBC отмечает, что нашла доказательства того, что Добровольский в 1969 году находился в списке самых разыскиваемых советскими спецслужбами людей. При этом не исключено, что он погиб еще в годы войны.

Читайте также:
Говорят о возможности вернуться в Украину: Британия все чаще отказывает беженцам в убежище — Guardian

Издание добавляет, что после Второй мировой войны жена Добровольского Варвара, с двухмесячным сыном Константином-младшим бежала в Великобританию, где вышла замуж за Давида Метревели в 1947 году. Позже Константин взял фамилию своего отчима — Метревели.

Отец новой главы МИ6 стал радиологом и ветераном вооруженных сил Великобритании. Блейз Метревели родилась в 1977 году, а в возрасте 22 лет поступила на службу в МИ6.

15 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о назначении на должность главы Секретной разведывательной службы (MI6) Блейз Метревели.

Метревели стала 18-м руководителем в истории MI6 и первой женщиной на этой должности. Руководитель является единственным публично названным членом организации, она подотчетна министру иностранных дел.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Великобритания Разведка Вторая мировая война Нацисты

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X