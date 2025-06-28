Британские СМИ утверждают, что дед новой главы тайной разведывательной службы страны (МИ6) Блейз Метревели был выходцем из Украины, который во время Второй мировой войны служил нацистам.

Об этом в субботу, 28 июня, сообщает BBC.

Как свидетельствуют документы, которые проанализировали журналисты, родным дедом Метревели является Константин Добровольский, который во время Второй мировой войны мобилизовался в Красную армию, а затем перешел на сторону нацистов.

Реклама

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

В то же время Министерство иностранных дел Британии, которое комментирует данные от имени МИ6, заявило, что Метревели «не знала и не встречалась со своим дедом по отцовской линии».

«Происхождение Блейз полно конфликтов и споров, как и в случае многих людей с восточноевропейским происхождением, оно лишь частично известно», — сообщили в британском ведомстве.

Таблоид Daily Mail сообщает, что журналисты нашли сотни страниц документов в архиве в немецком Фрайбурге, которые свидетельствуют о том, что командиры Вермахта называли Добровольского Мясником или Агентом № 30.

Инфографика: Daily Mail

Также журналисты выяснили, что мужчина якобы лично участвовал в «истреблении евреев». Когда ему было 11 лет, большевики разрушили его дом и убили почти всех родственников. Добровольский годами скрывался, а затем его выслали в Сибирь за антисоветскую агитацию, антисемитизм и сокрытие своего происхождения. Из ссылки мужчина вернулся в 1937 году.

BBC отмечает, что нашла доказательства того, что Добровольский в 1969 году находился в списке самых разыскиваемых советскими спецслужбами людей. При этом не исключено, что он погиб еще в годы войны.

Издание добавляет, что после Второй мировой войны жена Добровольского Варвара, с двухмесячным сыном Константином-младшим бежала в Великобританию, где вышла замуж за Давида Метревели в 1947 году. Позже Константин взял фамилию своего отчима — Метревели.

Отец новой главы МИ6 стал радиологом и ветераном вооруженных сил Великобритании. Блейз Метревели родилась в 1977 году, а в возрасте 22 лет поступила на службу в МИ6.

15 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о назначении на должность главы Секретной разведывательной службы (MI6) Блейз Метревели.

Метревели стала 18-м руководителем в истории MI6 и первой женщиной на этой должности. Руководитель является единственным публично названным членом организации, она подотчетна министру иностранных дел.