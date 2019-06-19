Блестящие умы. НВ представляет серию разговоров с лучшими мыслителями и экспертами из Кремниевой долины Сегодня, 08:45 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

НВ совместно с Центром демократии, развития и верховенства права Стэнфордского университета и программой Ukrainian Emerging Leaders представляет будущую серию разговоров с лучшими экспертами из Стэнфордского университета и Кремниевой долины.

Проект Блестящие умы будет состоять из ряда интервью с ведущими специалистами США — бывшими политиками, профессорами и бизнесменами.

Инициатор проекта — экс-торговый представитель — заместитель министра экономразвития Наталья Микольская — назвала целью Блестящиих умов ознакомление украинцев с дискуссиями и вопросами, которые находятся на топ-повестке дня в мире, Стэнфорде и Кремниевой долине.

Среди спикеров, в частности, бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс, экс-посол США в РФ Майкл Макфол; режиссер и сценарист Билл Гуттентаг, чьи работы дважды были награждены Оскаром; тех-предприниматель и футурист Джерри Каплан; профессор и автор бестселлеров Тина Силиг и другие.

«Я с большим нетерпением жду партнерства между нашим центром, программой Ukrainian Emerging Leaders и НВ. Очень важно объединить ресурсы большого университета, как Стэнфорд, расположенного в центре Кремниевой долины, с Украиной, поскольку Украина имеет огромную возможность изменить свое инновационное развитие», — заявил директор Центра демократии, развития и верховенства права в Стэнфордском университете Фрэнсис Фукуяма.

По словам профессора, серия дискуссий и диалогов свяжет Украину и США в технологическом аспекте.

«Эта точка на карте является местом, где одна из самых высоких концентраций мозгов на квадратный метр, и местом, где сосредоточены исследователи по всему миру. Для Украины крайне важно понимать, что сейчас происходит в глобальном мире с точки зрения международной политики, экономического развития, развития технологий и инноваций», — отметила инициатор проекта Наталья Микольская.

Интервью будут выходить в течение нескольких месяцев в текстовой и видеоверсиях на сайте НВ. Также записи дискуссий будут доступны в группе в Facebook.